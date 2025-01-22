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娛樂 最新消息

李威捲殺人案恐列被告！小S曾嗆他「講這句話」是瘋子

李威。（翻攝自我愛貓大YT）李威。（翻攝自我愛貓大YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星李威曾演出《海派甜心》、《吐司男之吻》、《極速傳說》等多部經典偶像劇走紅，多在中國工作、淡出台灣演藝圈10年的他，近日捲入精舍殺人案，20日第三度以證人身分出庭作證，但他卻爆出早已結婚，妻子同樣以證人身分，首度遭檢方傳喚，兩人訊後請回，不排除未來依調查進度，改列為共犯或滅證藏匿人犯的嫌疑者。而李威早期上《康熙來了》片段也遭挖。

李威尚未淡出演藝圈時曾上節目《康熙來了》，主持人蔡康永問「如果跟你搭戲的女演員看起來不專注，你會去跟她講嗎」，李威當即反駁「是唸，不是講」，解釋因為大家每天都待在起拍戲，太熟了，就像是關心好朋友一樣。

小S嗆李威是瘋子。（翻攝自我愛貓大YT）小S嗆李威是瘋子。（翻攝自我愛貓大YT）

李威示範如何提醒對方，他表示會直接點出對方不是很專心，接著直呼「趕快把自己找回來」，讓小S聽了相當錯愕：「你會講這句話就代表你還是一個瘋子啊」，認為李威講這句話不合理且太抽象，「要怎麼『找』？打電話？」，李威才接著解釋是找回戲裡的狀態。

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