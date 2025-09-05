三立副總兒子龔益霆捲性侵案 命理師通靈「江祖平前世」：一股man味

神佛訊息解讀專家阿谷老師通靈江祖平前世。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人江祖平在社群媒體踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵醜聞，引發網友力挺關注。有關江祖平的俠義之舉，神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈前世今生指出，她前世是位很用心替女性發聲的男性官員，但因時代觀念飽受壓抑，離世前許諾來世成為女性，因此今生帶有「man味」，靠自己為弱勢發聲。

阿谷老師說，江祖平前世是男性，出生在有5個姊姊的家庭，從小他就比較被疼愛，姊姊們都對他很好，他一直知道自己是被特別對待，父母給予的資源比較多，所以他也對姊姊和女性特別照顧，後來家裡也栽培他考上官職。

前世當官後的江祖平，常常遇到一些男女之間的案件，他深知女性當時容易受到不公平對待，因此都會特別留情面，但那個年代的觀念終究比較不被允許站在女性立場，所以他都會被脅迫不能替女性發聲。

直到有一天，被告的人是他的親姊姊，他深知姊姊是被冤枉的，因此堅持替姊姊發聲，不過也因此被掛上偏袒的嫌疑，他救不了自己的姊姊，憤而辭官，改當狀師，開始為女性發聲，誓言要改革針對女性的封建思想。

阿谷老師說，其實江祖平的前世中，有三世都待過男性極權的國家，都遇過女性不被平等對待的事情，所以他決定轉世投胎當女生，要用女性的姿態成為有社會影響力的人，進而幫女性發聲，所以今生的江祖平也帶有一股man味。

阿谷老師強調，江祖平今生是很仗義行事的人，生在可以大方發聲、網路發達加上男女平等的年代，她又剛好是公眾人物，特別有機會替弱勢發聲。

最後，阿谷老師也直言，會生在這年代的人，可能前世都曾經生在不公平的年代，很多人可能都有這樣的前世議題，所以現代人確實可以好好把握這樣的機會，讓大家可以站出來講話，取得社會支持。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

