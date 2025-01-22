電影導演協會怒批「要飯說」 金鐘戲后鍾欣凌力挺

中華民國電影導演協會21日發聲明，向年輕影視工作者喊話：「再窮都還有創作自由，那是前人流血流汗拚來的，千萬不能放棄！」

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視23億元預算，最終改為刪減1％，但她留言嗆文化界「丟掉要飯的碗」，引發影視圈反彈；中華民國電影導演協會21日發聲明，向年輕影視工作者喊話：「再窮都還有創作自由，那是前人流血流汗拚來的，千萬不能放棄！」對陳玉珍「要飯說」，協會也嗆聲：「孫中山先生也是到處討錢才能革命成功。」

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金鐘戲后鍾欣凌昨晚在個人臉書曬出中華民國電影導演協會聲明表達力挺，她表示自己很幸運，可以跟這群這麼棒的影視人員工作，充實自己，勇敢追夢，不負相遇，不虛此行，最後感性留言：「敬。我們！」和影視圈從業人員站在一起。

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金鐘戲后鍾欣凌。（翻攝自鍾欣凌臉書）

電影導演協會包括金馬導演陳玉勳、「華燈初上」導演連奕琦、「九降風」導演林書宇等人，在聲明提及影視工作者這幾天應該都很悶，但他們自嘲，其實影視圈拍片仔的工作狀況比要飯的還慘，「夏天曬太陽、冬天冷風吹整天；放飯常常領了便當就坐在路邊吃，拍戲時被趕來趕去，只差沒被噴水」。

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但大家堅定「我們就是喜歡這份工作」，因為有夢想、有信仰，再艱困都不要忘記本土文化的重要性。韓國影視能夠打入國際市場，正是因為他們重視本土文化、發揚韓國文化，讓其他國家觀眾覺得有特殊性。

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