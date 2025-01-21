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娛樂 最新消息

鈕承澤獲假釋 收到保護管束令後即可出獄！

鈕承澤今到台北地院開庭。（資料照）鈕承澤今到台北地院開庭。（資料照）

〔記者王錦義／花蓮報導〕知名導演鈕承澤2018年間涉嫌性侵劇組女助理，遭判刑4年定讞，2021年11月發監，送往花蓮監獄服刑，服刑過半後3度申請假釋都被駁回，去年底四度申請，台灣高等法院今日裁定鈕假釋中付保護管束，在農曆春節前夕申請假釋通過。矯正署花蓮監獄指出，目前尚未收到保護管束令，若收到後即可開始辦理出獄流程。

高院指出，鈕承澤因妨害性自主案件，先後經判刑及執行，經法務部矯正署核准假釋，檢察官依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，聲請假釋中付保護管束。合議庭審核卷附法務部矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請於法有據，因此裁准，本件得抗告。

花蓮地檢署指出，當年鈕承澤把戶籍簽到花蓮並向北檢聲請移轉至花檢執行，北檢囑託花蓮代為發監執行，鈕承澤在監期間已經把戶籍遷回台北，鈕承澤出監後由北檢受理保護管束報到，鈕承澤本件假釋付保護管束並無電子監控。

花蓮監獄今晚若收到受刑人的保護管束令，獄方即可著手辦理相關行政流程，讓受刑人假釋出獄，出獄時間未定。鈕承澤因執導電影《跑馬認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案。

鈕承澤上訴高院時仍否認犯罪，但高院依相關書證、物證、被害人主管證詞和驗傷證明，認定鈕當晚獨留被害人下來並性侵。從通訊軟體對話紀錄來看，鈕承澤和被害人沒有特殊情愫，依女方聚會時的舉止，也沒有任何可使鈕產生好感的舉措，但鈕聲稱因被害人對他有好感才性交。

法院認為鈕利用導演身分對媒體發言，形塑他與女方間存有男女情愫，而鈕雖與被害人成立和解、彌補損害，但他卻引用和解書的記載，以女方在過程中未傳達拒絕之意，暗指女子主動獻身，欠缺性別平權意識，沒悔悟之心，案件定讞，2021年11月30日發監花蓮監獄，已服刑3年2個月。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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