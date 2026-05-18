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娛樂 最新消息

孫安佐家中搜出槍械 律師斷言難拚減刑保命剩一條路

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐 嚇公眾、公共危險等罪嫌，遭裁定羈押禁見 兩個月。 （取自孫安佐IG、記者王文麟攝）孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐 嚇公眾、公共危險等罪嫌，遭裁定羈押禁見 兩個月。 （取自孫安佐IG、記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯26歲獨子孫安佐，高調實驗自製火焰槍，17日被士林地檢署認定涉犯未經許可持有具殺傷力槍枝、持有模擬槍、放火未遂、恐嚇公眾、以他法致生陸路往來之危險等「5項罪嫌重大」，且有逃亡、串證及反覆實施之虞，法官隨後火速裁定「羈押禁見」。

對此，「巴毛律師」陳宇安分析未經許可製造或持有爆裂物與槍枝，將面臨無期徒刑或7年以上重刑，她分享過往辦案經驗，一般人若無前科且自首，尚能拚《刑法》第59條「情堪憫恕」爭取減刑，但孫安佐過往負面事件多極難主張減刑，目前唯一解方僅剩祈求查扣的槍械「無殺傷力」，「不然重判幾年的可能性真的不小。」

巴毛律師分析孫安佐真正該怕，是《槍砲彈藥刀械管制條例》這把達摩克利斯之劍，她說：「該法第7條明定，未經許可製造、販賣或運輸各類槍砲、炸彈及爆裂物，將處無期徒刑或7年以上有期徒刑，更可併科高達3000萬元罰金。」

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