百老匯原版演員親臨台灣首演！《獅子王》動畫交響音樂會3月登場

《獅子王》動畫交響音樂會將首度在台登場。（MNA牛耳藝術）

〔記者許世穎／綜合報導〕經典動畫《獅子王》1994年上映以來已經31年，當年創下全球票房達10.84億美元並成為當時全球總票房收入最高的電影，艾爾頓強和提姆萊斯創作的歌曲更是功不可沒。繼近期推出寫實版前傳電影《獅子王：木法沙》後，《獅子王》動畫交響音樂會也將首度在台登場，百老匯《獅子王》中飾演辛巴的實力派演員布拉德利吉布森（Bradley Gibson）更親臨現場演唱。

連續3年在百老匯的《獅子王》中飾演辛巴的布拉德利是百老匯最炙手可熱的新興演員，更受迪士尼總部邀請，在獅子王30週年時特別回歸再次演出辛巴，除此之外也參演許多戲劇演出，像是Netflix的《合夥人之路》、電影《熱戀彩虹島》等，但他透露，《獅子王》是開啟他投入表演藝術的啟蒙電影。

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百老匯《獅子王》中飾演辛巴的實力派演員布拉德利吉布森將親臨動畫交響音樂會現場演唱。（MNA牛耳藝術）

布拉德利表示：「身為黑人演員去演繹一個非洲故事讓我獲得了更肯定的體驗。然而，《獅子王》最讓我感動的是，它讓我和媽媽之間建立了更深的連結，我記得我和媽媽在電影結束時都哭了，因為看到她和我小時候經歷過的同樣的情感浪潮。」

身為百老匯中《獅子王》的主要演員，布拉德利透露所有曲目中，他最喜歡《Endless Nights》，因為疫情爆發之後，歌詞中一句「我知道黑夜終將結束，太陽終將升起」給予他很大的鼓舞。這場在台灣的演出中布拉德利將在開場時獻唱《Circle of Life》，搭配大螢幕上播放的電影動畫與長榮交響樂團現場演奏，相信會讓所有的經典瞬間都重新被勾起。

《獅子王》自1994年上映以來，透過百老匯音樂劇、真人版電影等各種不同形式重新演繹過，但最讓人印象深刻的仍是1994年的動畫版本，主辦牛耳藝術表示，這場音樂會特別讓人期待，不只是音樂的精彩，還有它所承載的情感，60年代的觀眾，也許曾經陪伴自己的孩子一起看過這部動畫，如今，更是可全家一起重溫當年的感動。《獅子王》動畫交響音樂會將於2月27日到3月2日在台演出。

｜節目資訊｜

迪士尼《獅子王》動畫交響音樂會

Disney The Lion King Live in Concert

2/27 （四） 19:30 臺北國家音樂廳

2/28 （五） 14:30 / 19:30 臺北國家音樂廳 ★連假

3/1 （六） 19:30 高雄衛武營國家歌劇院

3/2 （日） 14:30 高雄衛武營國家歌劇院

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