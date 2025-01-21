女網紅「招募100男愛愛」翻車了！ 慘遭土耳其政府逮捕

情色網紅阿茲拉遭逮捕。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國情色女優邦妮（Bonnie Blue）日前自稱，完成12小時內激戰1057名男性，打破世界紀錄，因此聲名大噪，更引起模仿潮，成人平台Only Fans女網紅阿茲拉（Azra Ay Vandan）近日於社群表示，想成為土耳其首位完成此創舉的人，不料隨後網路上竟傳出她遭土耳其當局逮捕的影片。



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阿茲拉日前在社群宣布，自己計畫在24小時內，與100位男性一起激戰，招募有興趣的男士參加，值得一提的是，她的丈夫也會湊一咖，同時會將過程放在Only Fans上，向全球粉絲直播，「我的目標是先打破土耳其的紀錄，之後則會挑戰世界紀錄」。

然而，此舉觸動土耳其政府的敏感神經，因為當地法律嚴禁製作淫穢畫面或影像。綜合外媒報導，阿茲拉與其丈夫在土耳其首都伊斯坦堡市被捕，還被指控「猥褻罪」和「拒捕」。

阿茲拉發文指控警察施暴。（翻攝自X）

阿茲拉事後表示，自己和丈夫在被逮捕的時候，遭到痛毆，「從過程一開始他們就折磨我們，一次又一次的上下樓梯，拖著我、毆打我」，然而，警方的行徑並沒有讓她退縮，後來仍在網路上發表自己穿著比基尼的清涼照片，強調自己的行為沒有傷害任何人。據悉，目前阿茲拉還押候審中，丈夫已被釋放。

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