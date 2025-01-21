唐治平逛101搭訕民眾 「身上飄酒味」近況曝光

唐治平。（資料照，記者徐聖倫攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平的母親去年6月被發現陳屍自家社區頂樓，但他堅信媽媽只是離家出走，一度不願領回遺體，屢次被民眾目擊失魂落魄、街頭脫序，精神狀態令人擔憂，然而唐母的遺體在殯儀館冰存56天，終於在7月底領取死亡證明，整事件才得以落幕。近日有民眾透露在101被唐治平搭訕，且形容他「身上飄酒味」。

紋身師兼演員粘詩楷日前在社群分享，某天和家人在台北101逛街時巧遇唐治平，而且還是對方主動搭訕，唐治平問，「不好意思，我們是不是見過？」，粘詩楷則回：「治平哥您好，我知道您是誰，但您應該認錯人了，雖然我有在拍戲，但我們沒有合作過。」唐治平解釋因為覺得他很眼熟才上前搭話。



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兩人握手道別後，唐治平便緩步離開，「空氣中留下一絲飄散的酒味」，粘詩楷說自己從沒想過會是在這樣的場景遇到唐治平，「由衷祝福他能健康平安，重新開始自己的人生」，不過心裡還是感到一絲悵然與唏噓。

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