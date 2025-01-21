葉蘊儀「撂話提告」 名嘴麥若愚二度致歉：非常慚愧

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星葉蘊儀於90年代走紅，過去因為在節目上一句，「我今年『洗腳水』（十九歲）」，打開知名度，更因此受封「洗腳水女神」，紅遍台灣大街小巷。她曾嫁富商陳柏浩，不過近來卻被台灣媒體人麥若愚爆料，她嫁入豪門過著猶如監獄般生活，葉蘊儀20日對此發聲駁斥，並要求麥若愚公開道歉。稍早麥若愚發文致歉，坦言「非常慚愧」。

葉蘊儀（左）、麥若愚。（資料照、翻攝自臉書）

麥若愚今（21）日於IG發聲明致歉，指出自己在講女明星豪門婚姻的節目，說了一段葉蘊儀小姐當年被渲染的婚姻故事，結果被葉小姐本人指正，與事實不符，對此深感抱歉。

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麥若愚表示，葉蘊儀1990年時，以17歲的芳華爆紅日本，與王祖賢成為日本權威的「Road Show」影視雜誌票選最受歡迎外國女星前10名的唯2華人。他也說，昨天在IG向葉蘊儀道歉後，自己翻箱舊資料，找到當年葉蘊儀和導演楊凡、女星鄭裕玲來台灣宣傳時的採訪，「回想當年媒體見到葉蘊儀本人，都被她清純亮麗的容貌，驚為天人，現在看採訪內容，父親是建築師，當時她的願望是拍戲賺足學費去法國學服裝設計，家境應該是充裕的，真的無需嫁入豪門。」

麥若愚坦言，經葉蘊儀指正，才知這段婚姻對方並非豪門，是媒體不正確的渲染豪門，非常慚愧。

麥若愚貼文。（翻攝自IG）

事件回顧：「洗腳水女神」葉蘊儀罕動怒 不滿台灣名嘴亂爆料

葉蘊儀在IG公開聲明，表示與台灣爆料的某娛樂名嘴、資深媒體人並不認識，不滿對方散播關於她的虛假言論，要求公開道歉：「我在此請你與本人道歉，並向傳媒交代你所說的全是謊言。本人保留追究責任不排除採取法律行動。」強硬表示對此事處理態度不會手軟。

此外，葉蘊儀也回應不實指控，她表示前夫陳柏浩沒送過她999朵玫瑰花，前夫家庭也並非豪門，只是做小生意，更透露目前生活狀況，並非從事保險或房產代理工作，而是依靠過去積蓄及美術教育工作生活，同時開心表示：「我曾在澳洲墨爾本理工大學修讀藝術學位。」

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