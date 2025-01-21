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「洗腳水女神」葉蘊儀罕動怒 不滿台灣名嘴亂爆料

葉蘊儀7天前在IG曬出最新美照。（翻攝自葉蘊儀IG）葉蘊儀7天前在IG曬出最新美照。（翻攝自葉蘊儀IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕52歲港星葉蘊儀走紅於90年代，曾來台發展上綜藝節目脫口「我今年『洗腳水』（19歲）」受封「洗腳水女神」，紅遍台灣大街小巷，她曾嫁富商陳柏浩，卻被爆嫁入豪門過著猶如監獄般生活，葉蘊儀20日發聲駁斥。

葉蘊儀在IG公開聲明，表示與台灣爆料的某娛樂名嘴、資深媒體人並不認識，不滿對方散播關於她的虛假言論，要求公開道歉：「我在此請你與本人道歉，並向傳媒交代你所說的全是謊言。本人保留追究責任不排除採取法律行動。」強硬表示對此事處理態度不會手軟。

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此外，葉蘊儀也回應不實指控，她表示前夫陳柏浩沒送過她999朵玫瑰花，前夫家庭也並非豪門，只是做小生意，更透露目前生活狀況，並非從事保險或房產代理工作，而是依靠過去積蓄及美術教育工作生活，同時開心表示：「我曾在澳洲墨爾本理工大學修讀藝術學位。」

據了解，葉蘊儀罕見動怒駁斥不實傳聞，當事人疑為台灣媒體人、娛樂名嘴麥若愚。

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