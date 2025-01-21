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娛樂 最新消息

白家綺懷孕拍戲狂孕吐 蔡昌憲獻暖出手相救

白家綺拍攝《苦力》時，正懷著兒子「斗仔」。（民視提供）白家綺拍攝《苦力》時，正懷著兒子「斗仔」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白家綺主演李岳峰執導的時代劇《苦力》，該劇將於民視重播，她劇中飾演飾演個性豪爽、富有同情心的委託行老闆娘。她透露拍攝時正懷著兒子「斗仔」，孕吐反應相當嚴重，為了讓她能更舒服地拍攝，劇組想出了各種緩解的方法。

蔡昌憲在《苦力》飾演流浪到礦山的孤兒。（民視提供）蔡昌憲在《苦力》飾演流浪到礦山的孤兒。（民視提供）

白家綺（左）在《苦力》飾演委託行老闆娘「金蘭」。（民視提供）白家綺（左）在《苦力》飾演委託行老闆娘「金蘭」。（民視提供）

白家綺笑說：「有一次我因為孕吐很難受，躺在休息區休息，沒想到蔡昌憲竟然剝了一個橘子，然後拿著橘子皮在我身邊揮舞，說是要用橘子香氣來舒緩我的不適。」

除了蔡昌憲的暖心舉動，劇組的其他演員也給予了白家綺很多的幫助，她透露，在拍攝礦場戲份時，因為場地較為偏僻，且拍攝時間長，劇組特別為她準備了舒適的休息區，讓她能夠隨時休息。

白家綺（左）在《苦力》飾演委託行老闆娘「金蘭」，為礦災孤寡們奔走。（民視提供）白家綺（左）在《苦力》飾演委託行老闆娘「金蘭」，為礦災孤寡們奔走。（民視提供）

白家綺說：「在《苦力》劇組，我感受到滿滿的溫暖。大家不僅在工作上互相幫助，私底下也像一家人一樣。」她大讚飾演媽媽的謝瓊煖在拍攝期間對她照顧有加，常常會主動關心她的身體狀況，讓她非常感動。

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