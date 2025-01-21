包偉銘出手了！幫嫩妻暖壽 遭追問神秘年紀這樣說

包偉銘（左）替劉依純慶祝生日。（翰森娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕寵妻出名的包偉銘20日幫愛妻劉依純歡慶生日，除了稱她是「老婆大人」、「漂漂婆」，還自爆早在去年12月就提早幫老婆暖壽，一路算下來，暖壽次數堪稱「不計其數」，最後包偉銘更獲得「暖壽公」封號，讓他有些哭笑不得。

包偉銘透露，去年12月就開始為劉依純的生日做準備，先是飛到泰國曼谷特別預訂「亞洲第一家」LV的餐廳暖壽，回台灣後又特別坐高鐵南下高雄，住進洲際酒店暖壽，月底再到宜蘭礁溪繼續暖壽，可說是「從南暖到北」。

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包偉銘（左）替劉依純慶祝生日。（翰森娛樂提供）

到了今年初，包偉銘和劉依純特地南下做公益，結束活動後更安排網紅打卡景點餐廳，回到台北再去南港找國際集團連鎖酒店慶祝，接著一月中出國、直到18日回台幫包庭政過生日，同時也為劉依純做第N次的暖壽。

劉依純生日前一天，除了獲家人般的好朋友送上祝福，包偉銘還直接拿下「暖壽公」頭銜，讓他一聽差點昏倒，笑稱「在想這是哪個東宮還是西宮的公公啊！，後來才知道綽號全名是『超級暖心會做壽的老公』！」

包偉銘（左）替劉依純慶祝生日。（翰森娛樂提供）

對於愛妻生日，包偉銘送上祝福希望她永遠健康開心青春美麗，「願意做你永遠的暖壽公，你開心快樂就好」，讓劉依純笑著收下老公的「大禮」。

至於劉依純到底過幾歲生日？包偉銘打趣賣關子說，「女人過了40歲以後，就不會對外告知人家幾歲了吧！」另外他更送上H牌的薄荷綠25吋包，透露花6位數，好不容易才買到，可說是「誠意十足」。

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