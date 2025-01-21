周杰倫昆凌結婚10週年重返婚禮教堂 一張背影照秀出重大改變

昆凌（右）當年穿著絕美婚紗和周董在教堂舉辦婚禮。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫1月18日過46歲，也慶祝他和美女老婆昆凌結婚10週年，昨（20日）昆凌在社群分享一段影片，重返2015年舉辦婚禮的英國約克郡塞爾比修道院教堂，同樣的場景，但一張背影照卻看出周董一家人幸福的改變。

當年昆凌穿著絕美婚紗照勾著周董走進婚禮教堂，這次重返充滿甜美回憶的教堂，紅毯上一張背影照卻看到周董單手抱著小女兒，夫妻倆再牽著大女兒和兒子，一家五口回到這值得紀念的聖地。

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周杰倫和昆凌再次重返婚禮教堂，已是五口之家了。（翻攝自小紅書）

昆凌談到：「我們的10年，10年，3個寶貝、1隻大狗狗，還有無數次手忙腳亂，但最重要的是我們還在笑，還在鬧！還越來越會當爸媽（其實就是越來越會哄人。」

另外昆凌也分享她和周董生活小趣事，「10年怎麼就這樣過去了？我們還是像當年一樣，愛搞笑、愛比賽，現在還在玩『誰能最快哄孩子睡覺』的挑戰（比賽結果暫時保密啦！）從兩個人變成五口之家，雖然每天都有不同的挑戰，但這些甜蜜的回憶都是我們專屬的幸福！」

周杰倫（右）和昆凌結婚已經10年了。（翻攝自小紅書）

昆凌說：「Cheers！敬10年的愛與陪伴，還有未來更多的幸福和冒險！」網友看到周董一家的幸福模樣，也紛紛送上祝福。

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