破婚變謠言！吳奇隆母誇媳婦劉詩詩溫柔體貼

吳奇隆（左）與劉詩詩結婚10年頻爆婚變。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳奇隆與劉詩詩20日迎來結婚10周年紀念，卻屢被外界唱衰婚姻，吳媽媽則罕見受訪大誇媳婦。

吳媽媽日前接受媒體訪問，誇讚媳婦劉詩詩溫柔體貼，言談中對媳婦盡是不捨，更表示看到不好的新聞，連她也覺得很不開心。據了解，這段訪問吳媽媽沒有聊到吳奇隆和劉詩詩婚姻關係，只是一再表示媳婦善解人意，私底下個性隨和。

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吳奇隆和劉詩詩目前定居上海，快6歲兒子已在上海讀書，知情者透露，夫妻倆會輪流照顧小孩，儘管夫妻聚少離多，但絕對不像外界指稱婚姻觸礁，並說：「他們只是不想對外談論私下，小倆口感情還是很好。」

而在事業方面，有中國媒體指出吳奇隆在中國原本擁有多家公司，但繼註銷「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」、「九江隆之心影視文化工作室（有限合夥）」兩家公司之後，近期又退出名下唯一存續的「鎮江愛電智慧能源有限公司」，現在吳奇隆名下公司均已註銷，在此敏感時刻，格外受到外界高度關注。

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