《哥吉拉-1.0》全球狂賣33億！山崎貴自信：生涯集大成之作

《哥吉拉-1.0》是日本令和年之後，第一部哥吉拉電影。（美麗華影城提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《哥吉拉-1.0》讓台灣影迷等了14個月，終於要登上台灣院線，美麗華影城引進特殊版本IMAX與Dolby Cinema，將與一般廳雷射2D版本同步在1月29日大年初一造福台灣影迷。

《哥吉拉-1.0》全球狂賣33億台幣。（美麗華影城提供）

《哥吉拉-1.0》在2024年拿下第96屆奧斯卡「最佳視覺效果獎」，締造日本影史首座，也成為首部獲獎哥吉拉電影，全球創下破億美元（約台幣33億元）的極佳票房，成為美國票房史上最賣座日本實景真人電影。

請繼續往下閱讀...

《哥吉拉-1.0》以戰後日本為背景，哥吉拉現身又讓情況雪上加霜。（美麗華影城提供）

哥吉拉自從1954年第一次現身以來，不僅在日本掀起風潮，更擄獲全世界，長年衝擊人心的經典怪獸。由日本導演山崎貴與東寶所拍攝製作的《哥吉拉-1.0》，是哥吉拉系列的第30部電影，這部電影一推出後就廣受好評，更是進入「令和」之後的第一部全新作品。

《正宗哥吉拉》之後7年，史上最慘的絶望襲來，電影的背景設定在戰後，失去一切的日本。從無（ゼロ）到負（マイナス），哥吉拉把日本打到谷底，戰後化為一片焦土的日本，突然迎來哥吉拉的現身，讓已經滿目瘡痍的土地再遭重創。在沒有軍隊介入或政府幫助的情況下，倖存者必須攜手面對絕望，對抗無情的恐懼，戰後倖存的那些無名小卒，是否有辦法勇敢抵抗，找出生路呢？

《哥吉拉-1.0》即將在台灣上映。（美麗華影城提供）

導演山崎貴公開說自己是哥吉拉粉絲，不僅擔任導演，還是編劇及特效總監，山崎貴充滿自信地表示：「我認為這部片是我電影生涯的集大成之作。而且這部作品很適合在電影院『體驗』，而不是只用眼睛看。希望大家能在最棒的影廳內親身體驗最令人恐懼的哥吉拉。」

《哥吉拉-1.0》以戰後日本為背景。（美麗華影城提供）

美麗華影城上映包含IMAX、Dolby Cinema、雷射2D影廳，預售預計在1月24日晚上6點在美麗華影城現場、官網、APP同步販售，場次時刻表及各版本特典訊息與活動本週即將公布，更多資訊請追蹤美麗華影城粉絲團，另外秀泰影城也即將上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法