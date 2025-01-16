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娛樂 日韓

現役女主播曝中居正廣「性朝貢」恐怖細節

日本綜藝天王松本人志（左）及前偶像男團隊長中居正廣均捲入桃色風波。（翻攝自X）日本綜藝天王松本人志（左）及前偶像男團隊長中居正廣均捲入桃色風波。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前日本偶像團體SMAP隊長中居正廣被捲入桃色風波，他企圖以9000萬日圓（約新台幣1900萬元）封口，未料之後又被爆出參與綜藝天王松本人志的「飯店極樂趴」。現《週刊文春》三度爆料，有現役女主播指控富士電視台高層設計「性朝貢」，女主播險遭男星性侵，更誇張的是，這個場合中居正廣也在場！

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幾乎場場性侵都在現場的中居正廣，絕對無法再回到日本演藝圈了，近日醜聞不斷的他，除了從主持超過23年的日本電視台節目《世界上讓人吃驚的新聞》退出，《週刊文春》的三度爆料更是壓垮駱駝的最後一根稻草。

中居正廣接二連三被爆料醜聞。（翻攝自X）中居正廣接二連三被爆料醜聞。（翻攝自X）

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一名現役女主播指出富士電視台高層刻意安排飯局，表示將與中居正廣等人一起聚餐，到達之後驚訝發現竟有同時被帶進房間，女主播當時覺得自己上當受騙，也提高警覺。聚餐快結束時，她察覺有異，謊稱內急要上洗手間，並躲避在內。躲到不能在躲的時候，只好返回房間，這時卻發現在房內的男星早竟脫光衣服等著女主播來「伺候」他。女主播不從，男星並以蠻利是圖侵犯，掙扎間女主播哭著拒絕，意外逃過一劫。經歷此事，女主播痛批電視台高層長期以不正當手段，將女員工當作「接待工具」，更怒指富士電視台這樣惡搞已經長達20年。

在這場由電視台安排的性朝貢當中，女主播逃過男星性侵，但她指出中居正廣亦牽涉其中。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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