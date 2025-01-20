李威夫婦捲精舍殺人案 現身讀書會恐「改列殺人共犯」

李威夫婦捲精舍殺人恐「改列殺人共犯」。（記者田裕華攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星「李威」李翊瑋曾與林佑威組成偶像團體「WEWE」，後拍攝偶像劇《吐司男之吻》一炮而紅，之後更接演《放羊的星星》、《海派甜心》等作品，但隨著女星許瑋倫過世，他又被號稱「最強小三」姚笛在網上散播與楊子晴私密照，之後逐漸淡出演藝圈。近日李威遭捲入精舍殺人案，由於命案第一現場當天曾舉辦讀書會李威及簡姓妻子等多人出入現場，今（20）北檢三度約談李威夫婦，未來不排除依調查進度將部分在場人士改列為殺人共犯或滅證藏匿人犯嫌疑人。

北市精舍女信徒命案，藝人李威結束偵查庭應訊步出北檢。（記者田裕華攝）

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北市精舍女信徒命案，藝人李威的妻子結束偵查庭應訊步出北檢。（記者田裕華攝）

精舍殺人案歷經半年偵查，檢方14日查獲死者蔡女跟隨作家王薀（本名王江鎮）修習佛法，之後王薀在精舍附近已歇業的茶館舉行讀書會，此處亦為命案第一現場，今李威面對媒體不發一語，但對妻子十分保護，特別請人貼身跟隨，夫妻低頭快步進入偵查庭隔離問訊，詳細案情有待檢方調查。

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