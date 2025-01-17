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社群網站鎖定「這群人」 王星被騙進緬甸當豬仔全過程曝光

中國演員王星被詐騙到緬甸當豬仔。（翻攝自微博）中國演員王星被詐騙到緬甸當豬仔。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國多位明星今年初頻頻轉發協尋文，讓中國演員王星被拐騙至緬甸詐騙園區當「豬仔」一事曝光，現王星已平安獲救，今（17）中國公安也揭露王星被騙過程，直指詐騙集團靠社群廣發的徵才廣告作為誘餌，有不少演藝圈人士都被騙。

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中國公安表示，王星去年12月29日在微信群看到一則到泰國曼谷拍片的通告，便根據通告內容與自稱「副導演」的顏十六聯繫，溝通之後到曼谷拍片相關資訊。今年1月3日王星依先前與顏十六約定好的時間抵達曼谷機場，接著搭乘顏十六安排的車輛經過泰緬邊境，接著就在不知不覺中從泰國出境，直接信入緬甸國界，更被送進緬甸廟瓦底阿波羅園區，再轉賣至其他電信詐騙園區。

王星是看到微信群組內招募演員才上鉤。（翻攝自微博）王星是看到微信群組內招募演員才上鉤。（翻攝自微博）

王星獲救後，心有餘悸的表示，自己從頭到尾都不知道自己已經離開泰國，直到有武裝人員將他推進車中，他才懷疑自己可能已經不在泰國境內。王星表示自己被帶到一棟大樓，裏頭有來自世界各地的人，王星和其他人都被剃成光頭。

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詐騙集團使用的手法是透過大量群組訊息發布招聘演員、模特兒、劇組工作人員的徵才消息，並表示提供機票、飯店住宿、車輛接送，看起來福利相當優渥，因此演藝圈內不少幕前、幕後的人都有可能上當。幕前中泰警方已聯手逮獲12名境內外嫌犯。

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