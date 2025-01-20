（影）《更好的人》一鏡到底歌舞片段超狂！500人群舞獲讚：想在椅子上跳舞

〔記者鍾志均／台北報導〕以英國流行樂巨星羅比威廉斯爭議人生為題的音樂電影《更好的人》在台熱映中，羅比近日將片中超狂一鏡到底的《Rock DJ》歌舞片段放到個人YouTube頻道，引爆樂迷、影迷爭相回顧，反應相當好。

電影《更好的人》羅比威廉斯招牌歌曲Rock DJ超狂一鏡到底歌舞片段釋出。（双喜提供）

片中羅比威廉斯和其他「接招合唱團」成員從唱片公司的辦公室衝出來到街上，在倫敦知名的「攝政街」上演充滿活力的精彩歌舞，當中還有500人群舞的超狂場面，讓影迷大讚：「當這場戲出現時，我興奮到想在椅子上跳舞！」

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羅比15歲就出道，以他為主軸的《更好的人》探討年輕偶像如何面對成名困境的議題，只是在宣傳電影期間，年僅31歲的英國天團一世代前成員連恩墜樓過世，雖然羅比並未直接評論此事，但被問到音樂產業是否需要為年輕偶像提供更多保護時，他語重心長說：「過去我們對於心理健康問題的討論、思考和表達還處於『黑暗時代』，但現在我們已經不再如此了。」認為情況正往好的方向發展。

電影《更好的人》羅比威廉斯招牌歌曲Rock DJ超狂一鏡到底歌舞片段釋出。（双喜提供）

身為「男團前輩」，羅比表示希望可以成為積極改變的一部分，「這種改變會是什麼，我現在還不知道，但它需要有創意的人聚在一起，想出解決之道。」

《更好的人》在台上映後，好口碑持續延燒，有人坦言本來不是羅比粉絲，「出戲院時完全被圈粉，這部電影真他X太棒了！」也有人說「數度歡笑中逼出淚水，約莫開場半小時接招讓我瘋狂滿血，體感非常棒的一部電影！」

電影推出後好評不斷，外媒《The Wrap》讚其為「年度最具創意的電影」，而《好萊塢報導》則稱之為「視覺與情感雙贏的經典之作」。《更好的人》全台熱映中。

《更好的人》「攝政街」Rock DJ歌舞片段：

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