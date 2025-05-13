NONO遭判刑「前老闆吳宗憲一言難盡」 直呼：我聽了也是傻眼

NONO遭多名女子指控性侵。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕遭多名女子指控性侵，其中7案移交士林地檢署偵辦後，認定6女遭受害7次。案件歷經1年審理，士林地方法院今（13日）做出一審宣判，7項罪中，僅認定1項強制性交未遂罪成立，判處2年6月有期徒刑，其餘6罪皆判無罪，判決結果可上訴。對此，吳宗憲也嚴肅發聲了。

相關新聞：NONO判決出爐！僅1項罪成立判2年6月 吹哨者小紅老師心碎發聲

請繼續往下閱讀...

NONO曾為主持人吳宗憲旗下「憲憲家族」成員，也是對方的搭檔之一，如今NONO遭判刑，身為前老闆的吳宗憲也嚴肅表態：「真的是一言難盡，因為平常也沒有跟他們相處在一起，他們的生活圈裡面出了這些巨大的問題，我聽了也是傻眼，歡喜做就得甘願受，承擔下來，重新審視自己的人生。我跟他唯一的連結就是在憲憲家族的官網，裡面有幾十個過去或者現在我公司的藝人，但是NONO基本上已經超過兩年沒有發出任何聲音了⋯⋯」

吹哨者「小紅老師」稍早也在社群發文吐露心情，坦言聽聞結果後「難以相信也非常痛心」，並指出每位受害者當初都忍痛揭開傷疤、站出來控訴，是希望能終結傷害、阻止下一位受害者的出現，沒想到判決結果卻如此令人難以接受。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法