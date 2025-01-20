祈錦鈅UU雪乳全看光！無奈「衣服太小件」包不住

祈錦鈅擁有甜美臉蛋及傲人身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手祈錦鈅擁有甜美外型及火辣身材，因此有著「國民女友」的稱號，不時會透過社群分享生活的她，昨（19）分享多張去泰國電子音樂節的穿搭，無奈衣服太小件，讓她忍不住抱怨，「都在看它有沒有掉下來」。

祈錦鈅日前飛往泰國參加電子音樂節活動。（翻攝自IG）

祈錦鈅在IG限時動態分享一系列在泰國電子音樂節的照片，畫面中她綁起俏麗高馬尾，身穿黑色細肩帶背心搭配魚尾裙，在文中坦言，「姐妹千叮嚀萬囑咐這件衣服對我來說太小，我還是穿出來了」，可見這件低胸緊身背心包不住她的好身材，傲人上圍呼之欲出，深邃事業線也一覽無遺，火辣指數破表。

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祈錦鈅大方秀出好身材。（翻攝自IG）

祈錦鈅也曬出對鏡自拍的影片，她隨著音樂起舞搖擺，接著更大方秀出白皙美腿，不過卻無奈透露，在活動的前半場衣服沒有什麼問題，但到了後半場，衣服似乎頻頻出狀況，讓她必須不斷注意衣服是否有掉下來。

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