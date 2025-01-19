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娛樂 音樂

華航董事長驟逝！女兒推機整理遺物 發現一疊東西慘遭「恥笑」

〔記者陳慧玲／台北報導〕華航董事長謝世謙前幾天驟逝，享壽73歲，家人原以為他只是感冒，沒想到突然離世，讓人感傷，不少華航員工也回憶起董事長對他們的照顧，紛紛哀悼致意，他的女兒是旺福樂團的貝斯手「推機」謝謹如，談到全家人一起整理爸爸的書櫃，才發現過去的成績單，爸爸都好好保存著。

華航董事長謝世謙（左）離世，女兒推機想起各種回憶。（翻攝自IG）華航董事長謝世謙（左）離世，女兒推機想起各種回憶。（翻攝自IG）

推機談到，在整理父親書櫃時，女兒翻到一疊她（推機）過去的成績單，「然後，就被恥笑了好久！」推機女兒對著她說：「妳35分的國文到底是怎麼考的？」

華航董事長還保存女兒謝瑾如以前的成績單。（翻攝自IG）華航董事長還保存女兒謝瑾如以前的成績單。（翻攝自IG）

華航董事長謝世謙（中）生前和外孫女（左）、外孫合照。（翻攝自IG）華航董事長謝世謙（中）生前和外孫女（左）、外孫合照。（翻攝自IG）

接著推機說：「好，我以後沒資格說她了，謝謝老爸。」前幾天推機也貼出過去父親和外孫、外孫女的合照，這幾天看到許多華航人留言提到對董事長的感謝，讓推機邊看邊落淚，老公小民則暖心安慰：「親愛的老婆，我謝謝妳願意跟我在一起。」

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