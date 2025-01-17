利菁抖謝金燕兒子生父 三度發文僅26字訴心聲

主持人利菁意外在錄影現場提起謝金燕兒子生父是誰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日因利菁在錄影時爆出謝金燕孩子生父身分，並將名字說出，在場眾人都聽見了。發現失言後立刻向謝金燕道歉「Sorry，我跟妳道歉，我以為已經公布了耶！」當天深夜，利菁越想越不對，又於社群二度發文，表示：「不會躲避，對就對、錯就錯，我是知錯，立刻當場道歉，真心的（地）跟謝金燕道歉」。今（17）日利菁第三度發聲，短短26字，讓人感覺藏著很多情緒。

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利菁今日發文，「路要自己走，苦要自己嚐，跨過去再回頭看，也能笑笑拂去，觀自在。」隨著文章，利菁也附上一張自己視線向下看的自拍照。

謝金燕（右）曾笑說她最愛的人是劉德華。（翻攝自IG）

利菁坦言自己前一陣子真的在社交平台新聞上看到有公開消息，指出謝金燕孩子生父是誰，利菁還跟身旁的老公分享，所以印象特別深刻。當天在錄影現場，她本意是帶著祝福，沒想到說出名字後卻看到現場眾人驚愕的表情，這才知道自己收到錯誤訊息。

謝金燕在限時動態發文，表示自己不害怕。（翻攝自IG）

謝金燕這次無故中槍也非常無辜，她從以前到現在都對孩子生父絕口不提，沒想到這次卻意外成為熱門討論話題。謝金燕也兩度在社群上發文，更說「安靜太安靜，我深呼了吸，黑夜太清醒，我順了口氣，累了就放下怕，痛了就哭啊，笑笑的抬起頭，我不害怕。」似在回應此次事件。

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