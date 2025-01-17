晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

利菁抖謝金燕兒子生父 三度發文僅26字訴心聲

主持人利菁意外在錄影現場提起謝金燕兒子生父是誰。（翻攝自臉書）主持人利菁意外在錄影現場提起謝金燕兒子生父是誰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日因利菁在錄影時爆出謝金燕孩子生父身分，並將名字說出，在場眾人都聽見了。發現失言後立刻向謝金燕道歉「Sorry，我跟妳道歉，我以為已經公布了耶！」當天深夜，利菁越想越不對，又於社群二度發文，表示：「不會躲避，對就對、錯就錯，我是知錯，立刻當場道歉，真心的（地）跟謝金燕道歉」。今（17）日利菁第三度發聲，短短26字，讓人感覺藏著很多情緒。

相關新聞：謝金燕孩子是誰的話題炎上 意外曝光楊宗憲現況

利菁今日發文，「路要自己走，苦要自己嚐，跨過去再回頭看，也能笑笑拂去，觀自在。」隨著文章，利菁也附上一張自己視線向下看的自拍照。

謝金燕（右）曾笑說她最愛的人是劉德華。（翻攝自IG）謝金燕（右）曾笑說她最愛的人是劉德華。（翻攝自IG）

利菁坦言自己前一陣子真的在社交平台新聞上看到有公開消息，指出謝金燕孩子生父是誰，利菁還跟身旁的老公分享，所以印象特別深刻。當天在錄影現場，她本意是帶著祝福，沒想到說出名字後卻看到現場眾人驚愕的表情，這才知道自己收到錯誤訊息。

謝金燕在限時動態發文，表示自己不害怕。（翻攝自IG）謝金燕在限時動態發文，表示自己不害怕。（翻攝自IG）

謝金燕這次無故中槍也非常無辜，她從以前到現在都對孩子生父絕口不提，沒想到這次卻意外成為熱門討論話題。謝金燕也兩度在社群上發文，更說「安靜太安靜，我深呼了吸，黑夜太清醒，我順了口氣，累了就放下怕，痛了就哭啊，笑笑的抬起頭，我不害怕。」似在回應此次事件。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中