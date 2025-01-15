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娛樂 音樂

曹雅雯暴瘦憔悴模樣曝光！痛訴遭她騷擾精神折磨：太扯了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭到狂粉訊息騷擾多時，她忍無可忍在社群公開此事，在IG直播時被粉絲發現又瘦了一大群，經紀人受訪表示，「無可奈何，雅雯會瘦都是被她精神折磨。」看來真的受夠了。

據了解，該名狂粉來自新加坡，以前來過台灣參加過曹雅雯演唱會，這幾個月不斷私訊或是打電話給她，就連身旁親友都被打擾，讓她不堪其擾決定封鎖對方。

曹雅雯暴瘦憔悴，粉絲看了很心疼。（翻攝IG）曹雅雯暴瘦憔悴，粉絲看了很心疼。（翻攝IG）

前幾天曹雅雯在IG直播也談及此事，無奈表示：「我今天是一個公眾人物，會接受任何的指教，可是如果妳今天碰到我的家人或是我的朋友，我就沒辦法。」

見到該名狂粉出聲威脅「逼死妳也甘願」、「到台南找妳爸媽也沒關係」，曹雅雯談到：「尤其是我的爸媽，妳覺得他們會不害怕嗎？」還有就連經紀人的家人都遭殃，氣轟真的「太扯了」，團隊已經報警備案。

金曲歌后曹雅雯遭狂粉騷擾。（資料照，笨道策展有限公司提供）金曲歌后曹雅雯遭狂粉騷擾。（資料照，笨道策展有限公司提供）

曹雅雯在直播時看來很憔悴，她也稱會認真照顧好自己的身體，「前陣子新加坡的演唱會取消了，真的滿抱歉的，那時候身體狀況真的不是很好。」預告今年會有舉辦演唱會的計畫，希望屆時聲音狀況能夠好一點。

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