晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

當謝金燕獨子乾媽！王彩樺昔6字發聲洩「身世之謎」

謝金燕（左）一家與王彩樺情同親人。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）謝金燕（左）一家與王彩樺情同親人。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝金燕昨（15日）遭利菁脫口提到「孩子生父」一事，無端被推上話題的風口，各界輿論也因此甚囂塵上，回首她自從公開育有一名兒子後，對於愛子生父的身分至今保密到家。不過，「保庇天后」王彩樺正是謝金燕兒子的乾媽，以往就曾被問到是否見過謝金燕的丈夫，對於這樁「身世之謎」，她當下也立刻做出回應。

相關新聞：謝金燕兒子生父成謎！白冰冰、張菲昔逼問楊宗憲他竟「這樣回」

回溯到16年前，謝金燕2009年7月底突然向媒體坦承自己育有一名12歲的兒子，然而身為母親的她在公開此事後，一心只希望外界能給予家人們一些空間，當時就連她的父親豬哥亮也聲稱自己對於這件事情完全不清楚。當時外界推測，與豬哥亮一家情同親人的王彩樺，針對謝金燕兒子的身世可能知情。

直至2017年4月11日，王彩樺現身參加邱瓈寬舉辦的「明星直播拍賣會」時，曾表明在謝金燕兒子出生後就認他當乾兒子，當時她也被問到「有沒有看過謝金燕的先生？」沒想到，王彩樺當下秒回：「沒看過」、「不知道」，對於這樁身世之謎保密到家、守口如瓶，完全不透露口風，推算謝金燕獨子現年已經28歲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中