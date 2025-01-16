當謝金燕獨子乾媽！王彩樺昔6字發聲洩「身世之謎」

謝金燕（左）一家與王彩樺情同親人。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝金燕昨（15日）遭利菁脫口提到「孩子生父」一事，無端被推上話題的風口，各界輿論也因此甚囂塵上，回首她自從公開育有一名兒子後，對於愛子生父的身分至今保密到家。不過，「保庇天后」王彩樺正是謝金燕兒子的乾媽，以往就曾被問到是否見過謝金燕的丈夫，對於這樁「身世之謎」，她當下也立刻做出回應。

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回溯到16年前，謝金燕2009年7月底突然向媒體坦承自己育有一名12歲的兒子，然而身為母親的她在公開此事後，一心只希望外界能給予家人們一些空間，當時就連她的父親豬哥亮也聲稱自己對於這件事情完全不清楚。當時外界推測，與豬哥亮一家情同親人的王彩樺，針對謝金燕兒子的身世可能知情。

直至2017年4月11日，王彩樺現身參加邱瓈寬舉辦的「明星直播拍賣會」時，曾表明在謝金燕兒子出生後就認他當乾兒子，當時她也被問到「有沒有看過謝金燕的先生？」沒想到，王彩樺當下秒回：「沒看過」、「不知道」，對於這樁身世之謎保密到家、守口如瓶，完全不透露口風，推算謝金燕獨子現年已經28歲。

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