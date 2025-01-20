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何豪傑演警察太拚命 追捕藍葦華慘掛彩：跟角色一樣倒霉

何豪傑在《好運來》飾演膽小怕事的警察「黃飛宏」。（民視提供）何豪傑在《好運來》飾演膽小怕事的警察「黃飛宏」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕何豪傑在民視八點檔《好運來》飾演膽小怕事的警察「黃飛宏」，透露為了拍開場的追捕戲，他和藍葦華可說是吃盡了苦頭。

何豪傑談到，「劇中第一場戲就是我和藍葦華在巷弄裡追逐，結果因為天氣太冷，第一天開拍藍葦華就拉傷了，我心想，自己也要更加小心。」沒想到過兩天在原地拍攝，變成他拉傷腿，苦笑他和藍葦華已成為「難兄難弟」。

藍葦華在《好運來》遭何豪傑追捕。（民視提供）藍葦華在《好運來》遭何豪傑追捕。（民視提供）

何豪傑在《好運來》飾演膽小怕事的警察「黃飛宏」。（民視提供）何豪傑在《好運來》飾演膽小怕事的警察「黃飛宏」。（民視提供）

何豪傑在《好運來》飾演膽小怕事的警察「黃飛宏」。（民視提供）何豪傑在《好運來》飾演膽小怕事的警察「黃飛宏」。（民視提供）

回憶起拍攝時的糗事，何豪傑笑得合不攏嘴強調：「心存善念，好運就來」，他和藍葦華都保持正向信念，認為這是擋災。兩人為了呈現最真實的效果，不惜犧牲形象，甚至會加入喜劇元素，讓觀眾看戲能夠會心一笑，結果沒想到常常是讓旁邊的人笑到出聲。

何豪傑（左）在《好運來》追捕流動攤販，與藍葦華（右）上演你追我跑戲碼。（民視提供）何豪傑（左）在《好運來》追捕流動攤販，與藍葦華（右）上演你追我跑戲碼。（民視提供）

何豪傑（左）在《好運來》追捕流動攤販，與藍葦華（右）上演你追我跑戲碼。（民視提供）何豪傑（左）在《好運來》追捕流動攤販，與藍葦華（右）上演你追我跑戲碼。（民視提供）

除了在《好運來》的精彩表現，何豪傑分享，主演的時代劇《苦力》將於本週六晚間十點於民視播出，「能夠參與礦工的故事《苦力》的演出，我感到非常榮幸。尤其這部戲非常有意義，講述了台灣早期勞工的故事。」他分享當時為了還原礦工的狀況，每天都要把自己塗黑，連指甲縫也不放過，還記得收工回家，還要全身穿雨衣，把車開回家再好好的梳洗一次。

何豪傑（後）在《好運來》追捕流動攤販，與藍葦華（前）上演你追我跑戲碼。（民視提供）何豪傑（後）在《好運來》追捕流動攤販，與藍葦華（前）上演你追我跑戲碼。（民視提供）

何豪傑演的戲，從週一到週六都看得到，他說：「最開心就是兒子，因為兒子很喜歡看他的戲劇，也會一起討論劇情走向。」對他而言，孩子的支持就是他的強心針。他進一步說：「很開心能參與《好運來》的演出，這個角色對我來說是一個很大的挑戰。尤其後續有親情跟愛情的糾葛，期待觀眾喜歡。」

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