朱頭皮阿公開雜貨店「什麼都買的到」 親揭「調江蕙錄音帶」手法

《什麼都沒有雜貨店2》日前開鏡。（小公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕公視兒少頻道「小公視 PTS XS」開台首部全新兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》第一季擁有好口碑，第二季於近日開鏡，「音樂鬼才」朱頭皮飾演雜貨店靈魂人物「旺伯」、「療癒系歌手」胖球和親妹妹斯拉、新銳童星謝以樂、鄒暟澐全員到齊；胖球和斯拉在這一年都長高了，演員們在新一季有各自的挑戰，讓他們期待不已。

朱頭皮（左）和謝以樂在《什麼都沒有雜貨店2》有有趣互動。（小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店》第一季播出以來深受許多親子觀眾喜愛，胖球和斯拉透露，之前去遊樂園被一群小朋友認出來，粉絲熱情地表示午休都在看《什麼都沒有雜貨店》，讓姊妹聽得很開心。對於新一季的劇情挑戰，斯拉表示很期待自己被潑水的戲；胖球則說這次和爸爸一起寫了更多的歌曲，她特別分享，因為自己長高8公分，所以第二季的衣服全是新的，她也搭配不少可愛的私服為角色畫龍點睛。

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斯拉（左）和胖球都長高了，不只身高改變，角色也有新的發揮。（小公視提供）

飾演「小傑」的謝以樂分享，相較第一季的拍攝經驗較少，他在第二季時更會記台詞了，謝以樂演戲經驗豐富，入圍金馬獎的《BIG》和《小雁與吳愛麗》都能看到他的演出，他說：「之前都是演難過、生病、死掉的戲，《什麼都沒有雜貨店》是喜劇，有更多可以發揮。」他也坦言現在越來越多人認出自己並要求拍照。熱愛演戲的他喊話：「我要把小時候演完再把長大的角色演完。」被問到希望像哪位演員？他很有自信地回答：「我要做自己！」

導演林亞佑（後排左起）、總導演李權洋、主演朱頭皮、謝以樂（前排左起）、鄒暟澐、胖球、斯拉出席開鏡。（小公視提供）

鄒暟澐劇中飾演「阿樂」，在第二季有感情線，但他最期待的是煮飯的戲；其實鄒暟澐是家中大廚是，他開心分享：「今年多了一個技能是煮檸檬魚和處理魚肉。」去年過年在家他煮了一桌年菜，今年夜飯也準備大展身手讓家人品嚐。

而劇中的靈魂人物朱頭皮連續兩季和4位小朋友合作，默契越來越好，但他也開玩笑說：「跟姊妹講一下不要這麼嚴肅啦！」原來在拍攝過程經常聽到胖球和斯拉認真在管秩序，他笑說拍戲要輕鬆愉快才會有化學變化。

謝以樂（左起）、鄒暟澐、朱頭皮、胖球、斯拉出席《什麼都沒有雜貨店2》開鏡。（小公視提供）

有趣的是，朱頭皮和雜貨店很有緣分，他不只在《什麼都沒有雜貨店》演雜貨店老闆，音樂劇《春天佇佗位》也是，他笑說：「這可能是命定角色，未來不無可能真的來開雜貨店。」他回憶起小時候對雜貨店的印象，就是阿公開的小間雜貨店，「雖然什麼都沒有，但是要東西的時候打一通電話就有人送來，連客人要江蕙錄音帶都有人馬上送來。」他繼續說：「大家就是互相認識，什麼都沒有也是因為大家願意幫忙，才變得什麼都有。」

謝以樂（左起）、鄒暟澐、斯拉、胖球、斯拉演出《什麼都沒有雜貨店》系列劇集擁有高人氣。（小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店2》除了主演員回歸，第一季的導演李權洋升任總導演，這次加入新秀導演林亞佑及戴薇，為了讓拍攝更多運用的彈性，第二季特別在片場重現第一季雜貨店的場景，並讓演員與團隊更能夠發揮。

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