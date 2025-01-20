異色檔案挨酸「黨媒」逃避幼兒園案 DK不忍發聲了

DK製作影片整理「台南幼兒園性侵」疑雲。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台南鄭姓網紅夫妻先前控訴，女兒在幼兒園遭性侵，還拍片痛轟市府吃案，對此，百萬YTR「異色檔案」DK製作影片整理事件經過，讓整件事的風向有所反轉。然而，YT頻道「勾起你心中的惡」找來鄭姓網紅夫妻拍片對質，以「異色檔案翻車了？」為標題，讓DK背上罵名，儘管DK後續有拍片回應，昨（19日）仍收到網友私訊，直指他是「黨媒」。

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DK昨日於Threads上發文指出，自己在前天深夜收到一則私訊，對方說他「逃避幼兒園事件」，更轟他是「黨媒」。對此，他表示，雖然現在民眾將焦點轉移至其他議題，但對他而言，台南幼兒園事件從來沒有結束。

DK說，他11日和10幾位家長見面，家長們願意透過異色檔案頻道，更完整呈現另一個觀點，「這不僅是他們的訴求，也是我的責任」。

針對「黨媒」的指控，DK認為，這是出於某個頻道抹黑，將事件歪曲成陰謀論，「這種做法就是不負責任」，而那支影片煽動無數謾罵，至今仍折磨自己，可笑的是，扭曲的影片竟然已經默默刪除，像是都沒發生過一樣。

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