玉里限定！Energy熱跳「豐年祭16蹲」 丁噹喊話小巨蛋見

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Just Love It！一路向東」公益演唱會，昨（19日）分別在玉里和花蓮市的東大門廣場進行演出，玉里站由Energy壓軸演出，獻上玉里限定版的「豐年祭16蹲」，氣氛熱鬧。另外丁噹則向歌迷喊話，希望今年能相約小巨蛋見。

Energy到玉里獻唱，氣氛熱鬧。（相信音樂提供）

Energy獻唱《Here I Am》、《二次西遊》等歌曲，團長牛奶談到：「很開心連續兩天來到花蓮，謝謝『一路向東』帶我們來這裡。我們復出後覺得人生還有很多無限可能，只要不放棄、懷抱感恩，每天都會是很開心的一天！」

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丁噹丟愛心舒壓球送給歌迷。（相信音樂提供）

丁噹獻唱《想戀一個愛》以及師兄五月天的《派對動物》，也特地準備「簽名愛心舒壓球」送給台下粉絲，問大家：「你們都有收到我的心嗎？」

家家（左）邀請Matzka一起合唱。（相信音樂提供）

另外丁噹也獻唱《手掌心》，並感性談到：「在音樂的世界我們不會孤獨，用我的音樂陪伴你們，期待2025年有新歌帶給你們，也期許我們小巨蛋見，你們就是我的天使。」也翻唱五月天的《天使》送給歌迷，邀請全場牽起手、比出愛心大合唱。

家家即將推出新專輯，她邀同樣是「台東代表」的Matzka當嘉賓，兩人合唱《到底妳還是愛我的》，另外Matzka也唱自己的歌《歡迎回家》及《不想分享妳的愛》。家家則演唱《身體會記得》和《命運》。

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