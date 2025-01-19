韓80年代知名男星遺棄年邁母親 拖欠費用擺爛不繳

韓國節目《好奇的故事Y》，爆料一名朴姓男演員遺棄親生母親。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕叱吒韓國80年代影劇圈的男星朴真星（박진성，音譯）被懷疑遺棄年邁母親，並拖欠超過1300萬韓圜（約新台幣29萬元）安養院費用。年邁的老母親忍不住對著鏡頭悲傷說「我想回家」。

被遺棄在安養院的年邁母親透過鏡頭表示自己想回家。（星島日報提供）

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韓國電視台SBS本月17日播出《好奇的故事Y》節目中，爆料一名朴姓男演員遺棄親生母親，安養院院長表示從去年秋天就聯繫不上朴男，對方拖欠了1300萬韓圜費用沒還之外，更誇張的是，由於安養院即將結束營業，住在安養院的老母親即將面臨無處可去的窘境。老母親表示自己能理解兒子，但更害怕自己獨處，她無助地對著鏡頭說：「我想回家，但必須要有人帶我回家」，令不少觀眾落淚。

韓國網友肉搜認為韓星朴真星符合節目敘述。（星島日報提供）

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根據《好奇的故事Y》節目組調查，這名老母親的兒子是一位知名演員，1980年代左右出道，還拍了許多電影、連續劇。韓國網友肉搜出這名演員應是拍過超過37部劇集的男星朴真星（박진성，音譯），他不但將母親的退休金全部侵吞，而且還曾經做過賣醬蟹的生意，不過他生意失敗，背上大筆債務，轉行做散工。有一陣子朴真星曾到保健公司上班，擔任國外宣傳工作，但查訪該公司，公司方面表示朴男已經離職很久了。

叱吒韓國80年代影劇圈的男星朴真星，演出許多古裝劇。（星島日報提供）

節目組進一步追蹤後發現朴真星手機最後定位在韓國，沒有飛到國外，朴真星的母親原本擔任教師，存款及大筆退休金都因為存摺在兒子手上而無法領出，原本老母親想向政府申請低收入戶，但因為有大筆退休金，申請被駁回。一名律師在節目中向朴真星喊話，他的行為已經構成虐待及遺棄老人，涉及刑法，呼籲他盡快出面。

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