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曖昧！《單身4》首對情侶誕生？網挖出同款手機殼

《單身即地獄4》金淨洙（左起）、金慧真、金我璘、張泰晤、鄭裕陳、金泰煥、陸俊諝、李時安、鞠同鎬、裴智妍、金珉楔。（翻攝自X）《單身即地獄4》金淨洙（左起）、金慧真、金我璘、張泰晤、鄭裕陳、金泰煥、陸俊諝、李時安、鞠同鎬、裴智妍、金珉楔。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄4》14日開播，女嘉賓鄭裕陳因「醉後盪鞦韆」，又發出詭異笑聲（叫聲），成為本季熱門人物之一；第四集中，11位單身男女在營火晚會前大玩真心話大冒險，卻有韓媒爆料，互坐隔壁的鄭裕陳和張泰晤疑似私下戀愛ing。

韓網流傳「陸俊諝令人毛骨悚然的直覺」話題，直指鄭裕陳和張泰晤正在交往中，在第四集中，陸俊諝突然對著坐在隔壁的鄭裕陳和張泰晤表示「要去趟洗手間」，實際卻是和另外兩位女來賓談話，被指出是為鄭，張兩人留下獨自談話空間。

陸俊諝（左起）在第四集中似乎刻意讓出空間給鄭裕陳和張泰晤。（翻攝自Netflix）陸俊諝（左起）在第四集中似乎刻意讓出空間給鄭裕陳和張泰晤。（翻攝自Netflix）

照目前集數看來，第一集中，陸俊諝率先選擇了鄭裕陳，兩人共赴天堂島，不過回到地獄島後，雙方感情發生變化，尤其陸俊諝獲得4顆巧克力，顯然有其他4位的女來賓對他有興趣，只是鄭裕陳被解讀成想引起陸的注意，因此和張泰晤搭話。

網友挖出鄭裕陳和張泰晤在IG各自曬出同款手機殼，雖然是在不同月份拍攝，卻引來「兩人交往ing」的傳聞，另外，時尚雜誌最近公開11位嘉賓的畫報，張泰晤和鄭裕陳緊黏在一塊，並非他最心有所屬的李時安，更加讓人好奇兩人關係。

張泰晤（左）被網友挖出和鄭裕陳始用同款手機殼。（翻攝自IG）張泰晤（左）被網友挖出和鄭裕陳始用同款手機殼。（翻攝自IG）

對於節目還沒播完，兩人就傳出緋聞，韓國網友認為「使用相同手機殼，如果不是限量款，那其實並不罕見」、「張泰晤和鄭裕陳都是藝人兼網紅，擅長製造話題，說不定只是網友多慮了」。

至於梨花女子大學舞蹈系出身的鄭裕陳曾在2016年上過《兩天一夜》大學特輯成為網友熱搜對象，張泰晤則是演過電視劇《祕密的男人》和《太宗李芳遠》等，目標是在好萊塢演戲。

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