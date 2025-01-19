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娛樂 電視

三大台語天后首同台！王瑞霞吐槽張秀卿「瀏海像用鍋蓋剪的」

〔記者侯家瑜／台北報導〕由苗可麗與陳孟賢主持的《阿姐萬歲》將播出「愛恨情仇今天一次說清楚」主題，邀請到蔡秋鳳、張秀卿、王瑞霞當嘉賓。難得合體的三大台語天后交情超過35年，張秀卿說與王瑞霞在《鑽石舞台》認識，上節目跑宣傳兩人互看對眼，王瑞霞笑說：「第一次張秀卿的穿著真是土，瀏海就是像用鍋蓋剪的，還有兩條麻花辮。」

陳孟賢（左起）、王瑞霞、蔡秋鳳、張秀卿和苗可麗。（三立提供）陳孟賢（左起）、王瑞霞、蔡秋鳳、張秀卿和苗可麗。（三立提供）

而蔡秋鳳當年排場很大但不愛與人交談，被誤以為大牌又驕傲，蔡秋鳳趕緊解釋自己當年是因為自己不大會說話，所以都很安靜，「不是驕傲啦！因為我很怕生。」連陳孟賢都好奇她既然怕生怎會和很吵的張秀卿成為好友？原來三人都有許多共同點，都是未成年就出道，小小年紀就開始走唱人生。張秀卿是10歲就出唱片，王瑞霞17歲出唱片，而蔡秋鳳則是13歲。

王瑞霞（左起）、張秀卿、蔡秋鳳、陳孟賢和苗可麗有說有笑。（三立提供）王瑞霞（左起）、張秀卿、蔡秋鳳、陳孟賢和苗可麗有說有笑。（三立提供）

王瑞霞（左起）、蔡秋鳳和張秀卿首度同台。（三立提供）王瑞霞（左起）、蔡秋鳳和張秀卿首度同台。（三立提供）

王瑞霞（左起）、蔡秋鳳和張秀卿首度同台。（三立提供）王瑞霞（左起）、蔡秋鳳和張秀卿首度同台。（三立提供）

王瑞霞也爆料蔡秋鳳什麼事都不懂，是名副其實的生活小白，大小事都會過度依賴她，舉例有次兩人同行去工地秀，一到機場，蔡秋鳳就拿出身分證說：「妳去劃位！」經過5、6次之後，王瑞霞想說為何都是我劃位？後來蔡秋鳳才說：「我都不會！」後來有次就逼她去學劃位，蔡秋鳳弄完後還很興奮的說：「唉呦！我會劃位了。」蔡秋鳳笑說當時每場秀都會先問是否有王瑞霞，如果沒有就不去，聽得出她們30多年的感情相當好。

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