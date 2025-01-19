後會有期！Sandy親口證實《小明星大跟班》收攤

吳宗憲與女兒「Sandy」吳姍儒聯手主持節目《小明星大跟班》成績耀眼。（翻攝自吳姍儒IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲與女兒「Sandy」吳姍儒聯手主持節目《小明星大跟班》25日迎來開播9周年，卻驚傳已在17日最後一次錄影，節目將收攤。

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Sandy今（19）日上午在個人IG發文親口證實節目將下台一鞠躬，並吐露心聲，「感謝電視台跟所有觀眾的喜愛與照顧，爸爸真的太忙太累，他已請辭好多好多次」，最後更向外界喊：「謝謝各方的愛，我們後會有期！」

吳姍儒IG全文

九年來～

小明星大跟班感謝中天跟所有觀眾的喜愛與照顧

爸爸真的太忙太累，

他已請辭好多好多次，

雖然捨不得一起錄影的時光，

但更捨不得他那麼辛苦。

女兒很心疼啦⋯

沒關係，

我們一起主持、一起得獎、去年還再次一起入圍，

好多觀眾從這個節目認識我，

陪著我們父女倆，

從少女到已婚小姐姐，還生了兩個寶

太多人生大事件都一起經歷了！

這九年的日子非常值得耶

（連我去生娃讓弟有機會代班跟爸主持也好值得）



爸爸當同事的日子我會非常非常想念

他健康平安快樂是我第一考量，

我們也永遠都是「小明星大跟班」喔～



謝謝各方的愛，我們後會有期

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