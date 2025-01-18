晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓團預告明天現身台北！M.O.N.T吃臭豆腐認輸了：我還是無法

M.O.N.T的Roda（左起）、Bitsaeon、Narachan在現場比出大大的愛心。（ONINN ASIA提供）M.O.N.T的Roda（左起）、Bitsaeon、Narachan在現場比出大大的愛心。（ONINN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團M.O.N.T今天（18日）今天在台北三創CLAPPER STUDIO舉行「2025 M.O.N.T [ON MY WAY TO YOU] CONCERT IN TAIPEI」演唱會，且還是一天兩場，他們在舞台上勁歌熱舞，嗨翻全場粉絲，3人也透露明天還會多待在台北一天，想要好好逛逛，讓不少粉絲好奇他們到底會去哪。

M.O.N.T的Roda（左起）、Narachan、Bitsaeon與粉絲互動熱烈。（ONINN ASIA提供）M.O.N.T的Roda（左起）、Narachan、Bitsaeon與粉絲互動熱烈。（ONINN ASIA提供）

演唱會以《Honestly》揭開序幕，3人輪流以中文自我介紹，而曾經住在山東青島、說著一口流利中文的Roda，自稱是今天活動的主持人，Narachan稱為了粉絲一定要成為非常厲害的主持人，Roda求饒「不要給我壓力」，不過隨後自信的用中文說「沒問題」，隊友、粉絲也一起為他加油。

M.O.N.T的Roda。（ONINN ASIA提供）M.O.N.T的Roda。（ONINN ASIA提供）

M.O.N.T的Narachan。（ONINN ASIA提供）M.O.N.T的Narachan。（ONINN ASIA提供）

在用中文打招呼後，第一次在冬天來到台灣的3人大讚台北天氣真的很涼又舒服，並透露明天（19日）在台北休息一天，打算好好玩一下再回去。接下來3人拿起樂器演唱充滿冬日溫暖的歌曲《When winter comes》、《Like You》以及最新專輯主打曲《隨心所欲》，Roda表示：「這是我們首次用樂團的形式在台北演出，能用這樣的方式與MINT見面真的很感動。」

遊戲環節現場互動歡樂，但懲罰竟然是品嘗臭豆腐，原本覺得很難跨入門檻的Bitsaeon竟表示，「沒想到竟然比自己想像的還要能接受」，Roda則突然語重心長地的說，「昨天臭豆腐我吃了很多，因為玩遊戲輸了所以吃了很多…」緊接著支支吾吾表示，「好像…還是不太能適應啊」。

M.O.N.T的Bitsaeon。（ONINN ASIA提供）M.O.N.T的Bitsaeon。（ONINN ASIA提供）

成員們還準備了個人SOLO舞台，Roda演唱了《Spot》和《ANXIOUS》，Narachan以吉他演繹《Beggin》，Bitsaeon則以《Watermelon Sugar High》展現各自魅力。此外，Bitsaeon和Narachan在下午場合唱中文《如果愛忘了》，Roda晚上則挑戰高爾宣的《Without You》，對於每次來台灣都感受到滿滿的愛，3人都非常感謝MINT們的支持。最後以《Like We've Never Been》結束台北演出，他們也允諾會盡快再來與大家相見。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中