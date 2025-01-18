韓團預告明天現身台北！M.O.N.T吃臭豆腐認輸了：我還是無法

M.O.N.T的Roda（左起）、Bitsaeon、Narachan在現場比出大大的愛心。（ONINN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團M.O.N.T今天（18日）今天在台北三創CLAPPER STUDIO舉行「2025 M.O.N.T [ON MY WAY TO YOU] CONCERT IN TAIPEI」演唱會，且還是一天兩場，他們在舞台上勁歌熱舞，嗨翻全場粉絲，3人也透露明天還會多待在台北一天，想要好好逛逛，讓不少粉絲好奇他們到底會去哪。

M.O.N.T的Roda（左起）、Narachan、Bitsaeon與粉絲互動熱烈。（ONINN ASIA提供）

演唱會以《Honestly》揭開序幕，3人輪流以中文自我介紹，而曾經住在山東青島、說著一口流利中文的Roda，自稱是今天活動的主持人，Narachan稱為了粉絲一定要成為非常厲害的主持人，Roda求饒「不要給我壓力」，不過隨後自信的用中文說「沒問題」，隊友、粉絲也一起為他加油。

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M.O.N.T的Roda。（ONINN ASIA提供）

M.O.N.T的Narachan。（ONINN ASIA提供）

在用中文打招呼後，第一次在冬天來到台灣的3人大讚台北天氣真的很涼又舒服，並透露明天（19日）在台北休息一天，打算好好玩一下再回去。接下來3人拿起樂器演唱充滿冬日溫暖的歌曲《When winter comes》、《Like You》以及最新專輯主打曲《隨心所欲》，Roda表示：「這是我們首次用樂團的形式在台北演出，能用這樣的方式與MINT見面真的很感動。」

遊戲環節現場互動歡樂，但懲罰竟然是品嘗臭豆腐，原本覺得很難跨入門檻的Bitsaeon竟表示，「沒想到竟然比自己想像的還要能接受」，Roda則突然語重心長地的說，「昨天臭豆腐我吃了很多，因為玩遊戲輸了所以吃了很多…」緊接著支支吾吾表示，「好像…還是不太能適應啊」。

M.O.N.T的Bitsaeon。（ONINN ASIA提供）

成員們還準備了個人SOLO舞台，Roda演唱了《Spot》和《ANXIOUS》，Narachan以吉他演繹《Beggin》，Bitsaeon則以《Watermelon Sugar High》展現各自魅力。此外，Bitsaeon和Narachan在下午場合唱中文《如果愛忘了》，Roda晚上則挑戰高爾宣的《Without You》，對於每次來台灣都感受到滿滿的愛，3人都非常感謝MINT們的支持。最後以《Like We've Never Been》結束台北演出，他們也允諾會盡快再來與大家相見。

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