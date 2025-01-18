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藍委稱天王天后都不發片凍結2千萬預算 ?te壞特不滿發聲

黃健豪提案凍結文化部「流行音樂產業輔導」2千萬預算，?te壞特在臉書不滿發聲。（資料照，記者王文麟攝）黃健豪提案凍結文化部「流行音樂產業輔導」2千萬預算，?te壞特在臉書不滿發聲。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立法院藍白立委大砍中央政府總預算，其中國民黨立委黃健豪提案凍結文化部「流行音樂產業輔導」2千萬預算，理由是許多華語歌手已多年未發行專輯，曾獲得金曲獎最佳新人獎的女歌手「?te壞特」在臉書不滿發聲，「看到立法委員以這樣荒謬的原因提案凍結預算，覺得很難過」，黃健豪則回文，謝謝各界提醒，本案已由黨團撤回。

黃健豪提案，凍結文化部「流行音樂產業輔導」預算，理由是許多華語歌手已多年未發行專輯，華語專輯更是乏人問津。他還提到，台灣許多華語歌手因國內缺乏舞台，只能前往中國商演、參與節目，文化部應正視我國華語音樂困境，提供產業支持並給予優秀人才發揮舞台，因此，凍結2000萬元預算。

黃健豪提案凍結文化部「流行音樂產業輔導」2千萬預算，?te壞特在臉書不滿發聲。（翻攝自?te壞特臉書）黃健豪提案凍結文化部「流行音樂產業輔導」2千萬預算，?te壞特在臉書不滿發聲。（翻攝自?te壞特臉書）

?te壞特發文，這幾年因為有文化部音樂補助的支持，才能有辦法以獨立音樂人的身分全職走到今天，如今看到立法委員以這樣荒謬的原因提案凍結預算，看到真的覺得很難過。藝術應該是政府要花更大的心力支持的，藝術雖然不是日常的必需品，但藝術會影響人的心靈，文化，是代表社會的樣貌，請委員們深思。

黃健豪則回應，謝謝各界提醒，本案已由黨團撤回，強調提案原意是期許文化部在本預算項下，提供音樂產業支持及舞台，而非歌手創作量，未來用字會更謹慎。

黃健豪受訪也表示，文化部編列「流行音樂產業輔導」預算，除了補助之外，提案目的是希望這筆錢能提供產業支持及舞台，文策院報告指出韓國一年投資約7億，針對流行樂的企劃、展演、不同階段的藝人都有相關計畫，台灣一年編列6億，也希望文化部能妥善運用，擴大台灣的流行音樂市場。

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