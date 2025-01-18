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劉書宏深夜發道別文 黃宏軒3年沒聯絡「頭香傳訊談心」

劉書宏發「道別文」後，黃宏軒立即傳訊關心。（翻攝自臉書）劉書宏發「道別文」後，黃宏軒立即傳訊關心。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉書宏昨（17日）深夜在臉書發道別文，引起眾人擔心，事後經紀人代報平安，解釋劉書宏所說的「再見」，指的是新的一年，期待與劇組人員再見到面。劉書宏稍早發文，透露黃宏軒是第一位傳訊約他見面談心的人，讓他覺得非常感動。

劉書宏昨發文寫道，「人生中，目前為止犯了數不清的錯誤，總是希望能得到原諒跟重新獲得信任，但現在要學會的是，接受結果，了解自己。謝謝曾經的你們，有緣再見。」他的經紀人收到所有人的關心，並解釋：「書宏一切平安，因年前拍攝一部很棒的戲劇角色，並對照當下生活狀況，有感而發的。」

劉書宏發「道別文」後，黃宏軒立即傳訊關心。（翻攝自臉書）劉書宏發「道別文」後，黃宏軒立即傳訊關心。（翻攝自臉書）

劉書宏稍早分享與黃宏軒的合照，表示兩人已3年沒聯絡，「昨凌晨他突然發訊息關心我，讓我很驚訝也很感動，就直接約睡醒後喝咖啡聊天。」他透露見面後，聊了彼此的近況，話題圍繞在身旁的朋友、工作、投資、寵物、高爾夫球等，也因黃宏軒是他發文後，第一個找他談心的朋友，他感慨說：「謝謝你來找我，讓我有新的想法跟該有的價值觀，還有愛自己。期待我們在未來的路上各自努力，下次見。」

經紀人解釋，劉書宏去年底拍完杜政哲執導的新戲《拜六禮拜》，劇中他飾演一個葡萄園主人，角色年齡比實際年齡要大，不僅要蓄鬍、曬黑、變瘦，還和丁寧有不少對手戲，加上台詞幾乎是全台語，在開拍前的2個月，劇組找來台語老師，一字一句仔細教學，對他來說是一次難得的挑戰，雖然壓力很大，但他卻覺得踏實又快樂。

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