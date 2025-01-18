曾志偉也排不到！《夜市王》決賽擠爆 娘娘突開嗆：給我閉嘴

主持人Lulu與評審團娘娘、金針菇、曾志偉都說被現場人潮嚇到。（緯來提供）

〔記者林欣穎／高雄報導〕「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人主持緯來美食競賽綜藝《夜市王》，由曾志偉、網紅Alizabeth娘娘和韓勾ㄟ金針菇擔任評審，今（18）日在高雄夢時代對面廣場迎來最終決戰，由南機場夜市對上東大門夜市，傍晚一度下起細雨仍擋不住熱情民眾，Lulu與曾志偉、娘娘和金針菇受訪時也說被現場人潮嚇一跳，娘娘更直呼：「我們好紅哦！跟志瑋哥的衣服一樣紅。」

曾志偉（左）、Lulu。（緯來提供）

夜市王決賽現場大排長龍，曾志偉表示相當開心，自己更是心心念念南機場夜市的烤魚，「我一下飛機就問了烤魚今天吃不吃得到，結果他們說『放心志偉哥，一定吃不到』。」有趣的是今天在台上表演的許富凱也說，自己想吃南機場的花生捲冰淇淋，唱歌時還邊在台上尋找攤位，受訪時更感嘆民眾很多，不知道能不能吃到。

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許富凱擔任表演嘉賓。（緯來提供）

主持人Lulu與評審團娘娘、金針菇、曾志偉都說被現場人潮嚇到。（緯來提供）

而在節目中常扮演黑臉的娘娘，常在評論區被罵，還有人將她名字講成「婆婆」，今更火大表示是被製作單位惡意剪輯，Lulu也幫腔表示：「娘娘講很多好的都被剪掉，我跟阿達正經的也都被剪。」娘娘還詢問現場媒體吃到夜市美食了沒，「好吃嗎？好吃吧！所以我們選出來的東西很好吃阿，那誰說我們不懂吃，那些人給我安靜閉嘴。」

Lulu今受訪仍有一點鼻音，提到感冒還沒全好，昨天被高雄天氣嚇到，「昨天晚上彩排很冷，我們主舞台是高起來的，以為自己在合歡山。」如今節目迎來最後一集，《夜市王》常被拿來與韓國的《黑白大廚》相較，Lulu則認為節目有走出了自己的一條路，是無法被複製的，「像這樣的夜市文化也是韓國無法做到的，我知道有些韓國朋友有在看節目，希望你們之後也能來逛逛夜市。」

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