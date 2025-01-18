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娛樂 最新消息

南機場夜市只派二軍？《夜市王》主持人鬆口「不看好」內情曝光

〔記者林欣穎／高雄報導〕「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人主持緯來美食競賽綜藝《夜市王》，由曾志偉、網紅Alizabeth娘娘和韓勾ㄟ金針菇擔任評審，緯來美食競賽綜藝《夜市王》今（18）日在高雄夢時代對面廣場迎來最終決戰，稍早阿達、美麗本人還有製作人謝乾乾及導演李伯恩接受採訪，透露南機場夜市主委曾說他們這次都派二軍來，讓阿達忍不住直呼：「臭屁的咧！」

阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、謝乾乾受訪。（緯來提供）阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、謝乾乾受訪。（緯來提供）

今晚對決的南機場與大東門夜市兩家主委透過比賽變成好朋友，導演李伯恩也說相信無論今晚冠軍是誰，都是君子之爭彼此惺惺相惜，而當時決定誰靠內圍誰靠外圍，李伯恩則說是把兩位主委特別找進公司，「把他們約到一起十八啦，贏的人先選！」

馬力歐（左）、麻由擔任今天現場直播的主持。（緯來提供）馬力歐（左）、麻由擔任今天現場直播的主持。（緯來提供）

當問到第二季，四人皆陷入沉默，製作人和導演更是戴上墨鏡，阿達隨後打破沉默表示的確有很多夜市想報名，更說南機場主委表示他們這次派出來的只是二軍，讓阿達直呼「臭屁到不行」，美麗本人則說：「他（南機場主委）說的真是實話！

不過作為南機場夜市常客，美麗本人表示不看好，伯恩則補充：「他們屬於在地夜市，比較少出來跑攤，東大門攤商就比較像遊牧民族，所以這次比賽南機場比較焦慮很早就到現場，相比之下東大門就悠悠的，早上才來。」

至於是否真的會有第二季，製作單位表示還要再看電視台，目前採比較被動的狀態，如果有第二季主持和評審群會是原班人馬嗎？李伯恩也表示可以維持，「三個評審都不想換掉，都很喜歡。」

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