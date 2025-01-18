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前主播劉芯彤尾牙喝到斷片…醒來發現「被開房間」嚇傻崩潰

前主播劉芯彤透露自己吃尾牙喝到斷片。（翻攝自IG）前主播劉芯彤透露自己吃尾牙喝到斷片。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播劉芯彤和老公「火星人」結婚多年，不時會在社群分享生活，今（18）一早就發文表示，昨天吃公司尾牙吃到斷片，醒來就發現自己在飯店房間內，當場嚇傻，絲毫想不起在尾牙的記憶。

劉芯彤醒來發現自己已經在飯店房間。（翻攝自臉書）劉芯彤醒來發現自己已經在飯店房間。（翻攝自臉書）

劉芯彤在臉書發文分享，對於昨天吃公司尾牙的記憶，大概只到吃第四道菜色蝦子，就已經想不起後面出了什麼菜，坦言「然後接下來只有廁所吐的記憶點」，後來聽老公說才知道，是自己叫火星人在會場樓上開房間讓她睡覺，不禁感嘆，「第一次身為一個部門主管的尾牙，果然是會醉倒的。前輩的話要聽，我就是沒聽沒做好準備，才GG。更慘的是，沒抽到大獎。」

文章曝光後，劉芯彤的友人也在底下留言還原經過，「你昨晚一直說『我要我老公』，一直叫火星人『開房間』，我們說7千多元耶，妳霸氣的說：快去開！」劉芯彤得知真相後也崩潰表示「我如果清醒聽到金額，肯定不會開」。

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