驚！阿信被嘉賓偷親了 「一路向東」湧3.6萬人搶看五月天

五月天邀麋先生、黃霆睿等合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（17日）在高雄流行音樂中心海洋廣場領軍蕭秉治、麋先生、黃霆睿等多組相信音樂歌手一起獻愛參與「Just Love It！一路向東」演唱會，全程唱了近4個小時，阿信還被嘉賓偷親了。

阿信（右）被國璽偷親。（相信音樂提供）

今天五月天壓軸獻唱，邀請脫拉庫主唱國璽當嘉賓合唱《我愛夏天》，國璽除了和阿信牽手，甚至還偷親阿信臉頰，讓歌迷好羨慕。

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除了海風廣場前擠滿人潮，另外還在旁邊公園設有戶外轉播，估計湧入超過3.6萬人，五月天獻唱《勇敢》等撫慰人心歌曲，另外也邀請麋先生和黃霆睿再度上台，一起合唱充滿東部情懷的歌《故鄉普悠瑪》，也象徵攜手擁抱花蓮的情懷。

阿信（左）和嘉賓國璽牽手合唱。（相信音樂提供）

蕭秉治打頭陣演出，演唱《不按牌理出牌》、《外人》等歌曲，8月他將到高雄巨蛋開唱，今天也預告2月15日下午3點也將在高流靠海的音浪堤岸廣場舉辦高雄巨蛋限定簽票會。

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