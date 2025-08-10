Albee甩賀瓏劈腿說 發千字文：身正不怕影子斜

外界質疑Albee（右）是否為介入賀瓏（左）與天殘之間的小三。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「Albee」范乙霏先前因被爆料與喜劇演員賀瓏親密同遊日本，加上賀瓏前女友「天殘」過世，讓外界質疑Albee是否成為介入賀瓏與天殘之間的小三。今（10）日Albee突然在社群平台發千字文，強調自己被誤解的心情，更表示：「身正不怕影子斜」。

Albee表示這篇千字文是寫給「正在因為被誤解或是渴望被理解而感到痛苦」的人，她認為真實人生有時候比電影更離奇，看似不可能的瘋狂劇情總是接連登場。Albee說：「不拘小節的性格、大破大立的癖好、隨緣隨喜的超然、愛開玩笑的胡鬧 早已習慣各種奇（苦）蹟（難）降臨」，她十分感激這些曲折的美妙，讓她的人生活得「很不無聊」。

范乙霏在千字文中強調身正不怕影子斜。（翻攝自臉書）

Albee認為誤解發生的第一時間不要生氣，沒有人本該理解，先確認自己有沒有任何缺失或讓人誤會的舉動，接著嘗試理解匹此想法的落差、釐清整合差異。她進一步指出，倘若已盡力表達，他人卻堅持執著於偏見，也沒辦法。

「他人卻只憑藉自己片面的生命經驗 執著於他僵化頑固的偏見 認為每個人都該如何才是唯一正解 這種人不論事實是什麼 一但（旦）發生他們大腦難以理解的情況 就是無法相信，不能接受，甚至不願聆聽」Albee無奈，對某些人來說，真相不重要，他們不能也不想相信你。她的結論就是：不需要拿別人的無能或傲慢折磨自己。

范乙霏認為：「就算沒人理解，但你不孤單」。（翻攝自臉書）

面對外界質疑，Albee自問自答「那我就活該被誤會嗎？」「對」，她只能說「沒辦法啊，腦袋跟嘴都長在人家身上，不然呢？」，既然無法強制改寫他人思維模式，也只能接受並專心過好生活，期待誤解自然化解的一天到來。

Albee最文章的末段，寫著：廣澤尊王七太子一直告訴我「身正不怕影子斜」，更認為宇宙宏觀視角沒有所謂對錯，並以夏洛克福爾摩斯「當你排除了所有不可能的情況後，剩下的，無論多麼不可思議，也一定是真相」結尾，認為「就算沒人理解，但你不孤單」。

