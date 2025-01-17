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出狀況了！A-Lin重返小巨蛋 第一晚就喊停說對不起

A-Lin重返小巨蛋，深情獻唱。（众悅娛樂提供）A-Lin重返小巨蛋，深情獻唱。（众悅娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后A-Lin今（17日）晚重返小巨蛋舉辦「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」，一連三天將吸引3.3萬歌迷欣賞，但沒想到今晚才第一場就出狀況了，唱到第七首《寂寞不痛》，才剛要唱第一句她就自己喊卡重來，原因讓人傻眼。

為了讓歌迷耳目一新，這次A-Lin重返小巨蛋，除了換新所有表演華服，另外場內也設計環場步道，一開場就有80名舞群在環場舞台上熱舞，帶動氣氛，A-Lin則在懸空在高空中獻唱。

不過在唱到《寂寞不痛》時，A-Lin突然說：「對不起，可以重來一次嗎？」歌迷一度以為她哭了，結果她解答原因：「上台前偷喝兩口，打嗝了。」於是樂手重新再彈奏 一次，她也重唱這首歌。

A-LinJ重返小巨蛋開唱，更換多套新衣服。（众悅娛樂提供）A-LinJ重返小巨蛋開唱，更換多套新衣服。（众悅娛樂提供）

A-Lin再次換漂亮衣服後登台唱經典歌曲《失戀無罪》，她問歌迷：「這首歌曾陪伴你少女少年時期的請給我尖叫聲。」果然唱這首歌台下也跟著合唱，她還問：「誰可以唱得比我好聽？」

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