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娛樂 最新消息

死囚黃麟凱伏法！前主播蕭彤雯噤聲一晚「憤吐8字被讚爆」

前主播蕭彤雯針對死囚伏法表達自己的看法。（本報資料照）前主播蕭彤雯針對死囚伏法表達自己的看法。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕憲法法庭判決死刑合憲後，法務部長鄭銘謙首度簽署死刑執行令，死囚黃麟凱於昨（16日）晚間槍決伏法，不過社會上也出現正、反兩面的分歧聲浪，目前仍是餘波盪漾。針對死囚伏法，前主播蕭彤雯坦言噤聲了一整個晚上，最後仍忍不住表達自己的觀點，更被眾多網友、粉絲一面倒讚爆、支持。

蕭彤雯雖已離開新聞業，不過出身記者、主播的她仍時常關心各類時事、社會議題，由於法務部昨對死囚黃麟凱執行死刑，隨即引來廢死聯盟、民間司改會等民團關注。針對死囚槍決伏法，蕭彤雯坦言自己縱然忍了一整晚，不過卻還是氣憤複誦這句話：「X人償命，天經地義。」

蕭彤雯在眾多聲浪中提出己見，許多網友、粉絲皆表明認同並盛讚她的看法，甚至直言：「真的！！！但這麼簡單的道理就有個盟不懂…也不知道是笨還是特別聰明？」、「同意，根本不需要考慮」、「寬恕跟原諒是上帝跟神明的工作，我們的工作就是送這些十惡不赦之人去見上帝跟神明」、「這是對安分守己的人保障」、「受害人爸爸期待的這一天終於到了，至少能給他一些安慰...」

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