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女星《衝衝衝》成遊戲黑洞 徐乃麟突被擔心「親一次少一次」

徐乃麟（左）、巫苡萱。（華視提供）徐乃麟（左）、巫苡萱。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持《天才衝衝衝》，明邀請來賓陳志強、林逸欣、潘映竹、徐小可、黃靖倫、阿喜、余思達、若潼，一同上節目來挑戰「全員思字中」、「大約在動記」、「單位TEMPO」，上回留下高光場面的樂天女孩若潼再度登場，卻意外在「全員思字中」成為遊戲黑洞。

曾在「瞎拚五四三」留下精彩表現的若潼，首次挑戰「全員思字中」單元，竟變成了遊戲黑洞。曾國城介紹城城隊的三姝登場先攻，張文琦急忙表示不是「三姝（輸）」是「三贏」，曾國城隨即公布題目：「名子裡有『ㄌㄧ、』的名人」前兩棒的張文琦、阿喜全力輸出，「戴、立」、「陳、立」卻總是卡在若潼的最後一個字而錯失良機，來到「許、立」的時候，若潼脫口而出「許、立、玲」讓眾人笑稱：「那是治血液循環的啦！」

「大約在動記」遊戲開始，曾國城出題：「親乃哥」，巫苡萱、徐凱希竟直覺做出吃飯動作，讓大家擔心是否也是「親一次少一次」，風暴中心的徐乃麟趕緊跳出來叫大家放心，展現自己仍是老當益壯。

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