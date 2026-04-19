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藍白拖+蜂炮震撼英國達人秀！台灣「水管阿民」靠觀眾逆轉晉級

台灣街頭藝人「水管阿民」前進英國達人秀。（圖翻攝自YT:Britain's Got Talent台灣街頭藝人「水管阿民」前進英國達人秀。（圖翻攝自YT:Britain's Got Talent

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名的選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent），開播近20年捧紅不少素人。今年繼特技表演者楊立微之後，又有一位台灣人登上達人秀的大舞台，全身滿滿的「台灣元素」讓大家留下深刻印象，雖然險遭淘汰，但最後仍在現場觀眾齊聲支持下，成功逆轉晉級！

台灣街頭藝人「水管阿民」前進英國達人秀。（圖翻攝自YT:Britain's Got Talent）台灣街頭藝人「水管阿民」前進英國達人秀。（圖翻攝自YT:Britain's Got Talent）

台灣街頭藝人「水管阿民」前進英國達人秀的影片，今天（19日）終於在官方頻道曝光。可以看到阿民身穿台灣工地常見的反光背心和安全帽登台，為大家帶來其招牌「水管鼓」表演，他使用的鼓棒甚至是台灣味十足的藍白拖，表演過程中還狂噴「蜂炮」，觀眾驚呼連連。

「水管阿民」險遭淘汰。（圖翻攝自YT:Britain's Got Talent）「水管阿民」險遭淘汰。（圖翻攝自YT:Britain's Got Talent）

但阿民的表演並未獲評審KSI和迪克森（Alesha Dixon）的青睞，過程中直接按下「X」按鈕，阿民險些直接遭到淘汰，不過阿民仍然賣力完成表演，贏得全場觀眾的掌聲。

不少觀眾為阿民請求評審按下「YES」的晉級按鈕，連以「毒舌」聞名的評審賽門（Simon Cowell）都為阿民說情，對2位按下「X」的評審表示，阿民從台灣飛了20個小時到英國，帶來如此精彩的表演，「你們竟然對他說no？」另外一位評審荷頓（Amanda Holden）也馬上附和：「是我就會給他『YES』！」

就這樣，阿民獲得2個「YES」，但要想晉級，參賽者必須獲得3個，雖然迪克森最早按下「X」，但在賽門拉票和全場觀眾高呼聲下，迪克森決定改變自己的選擇，給了阿民關鍵的「YES」，讓阿民逆轉晉級。

這段影片隨即被分享到Threads上掀起熱議，才過半天時間就突破百萬次觀看、超過14萬人按讚，「滿滿的台灣元素，這必須要給一個讚」、「我喜歡他將藍白拖放進表演裡」、「對話穿著就整個很自然台，超可愛又chill」、「好瘋喔我快笑死」、「是藍白拖+鹽水蜂炮！謝謝你把台灣帶過去」、「把台灣鹽水蜂炮帶上國際舞台的男人！」、「全身上下都有夠台灣，這才鹽水蜂炮等級而已，台灣人才不怕！」

不過也有網友表示理解為何有評審會按下「X」，「我覺得這個在路邊表演不錯，但上這個節目就……好像沒多特別」、「能上節目表演完很屌，但總覺得有點單調，感覺是節目把畫面拍得很屌，可能水管多一點或是加其他水桶之類的元素會更豐富」、「編排有點可惜，前面太像表演超過20年的blueman，後面鹽水蜂炮特別，但前面橋段看過類似的人太多了」、「如果想再晉級，下一回合需要有新的wow moment，技術、視覺、故事表演性、幽默感，朝這些方向再進化。感覺你的Vibe滿討喜，首次出場就能讓Simon一路笑臉不吐嘈，也是你的被動技能！」

本尊阿民也被釣出留言，「感謝大家的錯愕還有覺得好笑，物以稀為貴，放煙火放到國外去，我也算是前無古人後無來者了！再三週就要再次前往英國，這次希望我能表現好一點！」

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