金馬影星陳慕義沉痛「總統，你錯了」 直言：福爾摩沙捲起仇恨

資深男星陳慕義。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾以電影《老狐狸》一舉奪下金馬獎最佳男配角獎的影星陳慕義，稍早沉痛發言，對總統賴清德說：｢總統，你錯了！｣

此事緣起於立法院長韓國瑜將率慶賀團出席美國總統就職典禮，昨（16）日總統賴清德接見韓國瑜與跨黨派代表團成員時，提及「福爾摩沙沒有仇恨放不下」，期待台灣團結。然而，陳慕義卻有不同看法。

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總統賴清德（左）邀請立法院長韓國瑜率朝野立委代表組成慶賀團，赴美出席美國總統當選人川普就職典禮舉行行前會晤。（圖擷取自總統府直播）

陳慕義在發文中寫著：「福爾摩沙沒有沒有仇恨放不下這種鄉愿，福爾摩沙正在捲起一股無端的仇恨」，他指出每次選舉，台灣社會就會有人在慫恿不知從何而來，口號式的仇恨，遂其利益。陳慕義更進一步舉例：「2024-5年，他們得逞了，集體進入國會張牙舞爪」，陳慕義更以哲學家大衛．修謨（David Hume）所言：「仇恨是一種自己的感情或自尊被貶抑時產生的自然反應」解釋社會很難沒有仇恨。

雙金演員陳慕義自認為「浪漫的台獨工作者」。（本報資料照，記者方瑋立攝）

「當仇恨無端而來，當仇恨無有理性，我們有責任進行轉型正義」陳慕義指出，西班牙從選擇遺忘到要記憶歷史、日本東京大審、德國紐倫堡審判皆是鐵證斑斑。「台灣人有一句話：伊著無驚你死 你在驚伊疼」陳慕義認為台灣人已經歷過「罷免」，並更進一步建議「民進黨立法院黨團應該發起不信任提案，解散國會」為台灣人再上一堂民主課。

【陳慕義全文】

總統 你錯了！

福爾摩沙沒有沒有仇恨放不下這種鄉愿

福爾摩沙正在捲起一股無端的仇恨 這個已然如台灣人民不習慣

鮮少看過的龍捲風 狂掃你的執政效能

更甚者

肆虐人民的生活和秩序

每次選舉

台灣社會就會有人在慫恿不知從何而來

口號式的仇恨 遂其利益

2024-5年 他們得逞了

集體進入國會張牙舞爪

其行徑劣跡 報導有之

哲學家大衛·休謨說 仇恨是一種自己的感情或自尊被貶抑時產生的自然反應

當中華民國被李登輝竊佔 續之陳水扁 蔡英文 然後你賴清德

他的中華民國感情被玷污 他的中華民國自尊被台灣

動物學家 佛啦特 伍茲說： 黑猩猩會利用暴力 侵略的行前來證明自己的地位

當仇恨無端而來 當仇恨無有理性

我們有責任進行轉型正義

西班牙從選擇遺忘到要記憶歷史 日本東京大審 德國紐倫堡審判

台灣人有一句話 伊著無驚你死 你在驚伊疼

罷免 台灣人民已經有經驗過了

或者成或者不成

勞民傷財

民進黨立法院黨團應該發起不信任提案 解散國會 台灣人有必要再上一堂民主課

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