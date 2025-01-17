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國光女神Lala疑開嗆小優！怒揭6罪狀喊噁心：不想在同一空間呼吸

Lala（左）與小優（右）傳出友情生變。（翻攝自IG）Lala（左）與小優（右）傳出友情生變。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國光女神「Lala」蘇心甯近來被周刊爆出與小優姐妹情變，疑似因為在Lala去年服裝發布會時搶盡風頭，讓Lala心生不滿。今（17）Lala突然發文表示，自己要遠離「三觀不正、大嘴巴、表裡不一還有特別愛講人家八卦、愛生事、唯恐天下不亂的人」，被猜測說的人是否就是小優。

Lala在社群平台Threads發文表示，自己近期認真斷捨離很多人事物，並後悔到了42歲才開始這項改變，並在文中高喊，「遠離三觀不正、大嘴巴、表裡不一還有特別愛講人家八卦、愛生事、唯恐天下不亂的人！」坦言自己花太多時間在被情緒勒索，甚至不自覺高估自己在他人心中的份量，不禁感概，「儘管我自己很好，那是我自己的選擇，不代表別人會珍惜我的真心誠意！」

Lala也提到，她會照顧自己認定的好友，經常分享工作及資源，但往往換來的都是利用和背叛，痛心表示，「以後，不想和誰在同一個空間呼吸，那是我的自由！就算從今以後會很孤單也沒關係，因為我當不了演很大的人，真的太累了太噁心了！ 」

一番話引起不少網友關注，紛紛留言猜測文章主角，「大嘴巴就想到那個『不優』的女諧星」、「這種人喜歡背後說人家的事，珍惜生命就要遠離，所以她為什麼一天到晚都被爆出朋友跟她鬧翻，事出必有妖」。

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