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李珠珢被爆「來台時間點」！這球隊急辦1證公文被挖出

李珠珢被瘋傳即將來台。（翻攝自IG）李珠珢被瘋傳即將來台。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢憑藉甜美精緻的臉蛋爆紅，更有著「啦啦隊AI」的封號，自去年10月宣布與經紀公司解約並退出起亞虎球隊後，來台消息頻傳，未來動向備受關注。日前有網友爆料她可能加入味全龍隊，並分析來台時間點，引起討論。

味全龍於去年12月底辦一張外國人表演證，被猜測是替李珠珢申辦。（翻攝自外國專業人員工作許可申辦網）味全龍於去年12月底辦一張外國人表演證，被猜測是替李珠珢申辦。（翻攝自外國專業人員工作許可申辦網）

日前一名網友在社團上詢問「李珠珢今年有簽約到台灣球團嗎？」對此，有網友分析，李珠珢仍在就學當中，預計等到2月她的學業結束後，也就是3月才能確定是否會來台。另外，更有網友挖出，味全龍在去年12月底就申辦一張外國人表演證，被認為是替李珠珢申請。據悉，味全龍開出極高價碼，再加上學姐李多慧也在隊上，因此不排除李珠珢加盟「Dragon Beauties」小龍女。

事實上，近來李珠珢動作頻頻，先是將IG帳號從「my._.chuuu」改為「0724.32」（生日與背號），並在簡介中添加中文姓名「LEE JUEUN 李珠珢」，各種舉動被瘋猜即將來台。雖然傳聞四起，但目前李珠珢本人與味全龍球團官方都尚未針對此事作出回應。

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