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娛樂 最新消息

被酸「偷拍、性侵犯」 炎亞綸告14網友全不起訴

藝人炎亞綸控告14名網友妨害名譽，通通不起速。（資料照）（記者王定傳攝）藝人炎亞綸控告14名網友妨害名譽，通通不起速。（資料照）（記者王定傳攝）

〔記者王定傳／台北報導〕炎亞綸（本名吳秉孺）持未成年私密影片緩刑定讞，但他被男網紅控告強制性交、乘機性交、違反意願拍攝少年性影像部分，因罪嫌不足均不起訴，炎因不滿去年有網友在Threads上罵他是「性侵犯、偷拍外流」等而狀告14名網友涉加重誹謗罪嫌；台北地檢署認為，炎有無對男網紅犯性侵等行為，為重要議題及公共事務，為各界密切關心，屬可受公評之事，這些網友留言內容未逾越合理評論，處分不起訴。

炎亞綸前年遭男網紅指控，在交往期間拍下性愛影像，由於男網紅當時年僅16歲，檢方依兒童及少年性剝削防制條例中，「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」兩罪起訴。

士林地院去年，依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、成年人對少年犯非公務機關非法利用個人資料罪、非公務機關非法利用個人資料罪共3罪，判炎亞綸其中兩罪應執行7月徒刑，得易科罰金；另一罪判刑4月，不得易科罰金，但考量炎亞綸坦承犯行，且與男網紅和解，給予緩刑3年，因檢方未針對炎上訴，炎緩刑確定。

但炎亞綸發現，去年4月至7月間，有多名網友在Threads上罵他是「性侵犯、拍攝未成年影片、偷拍外流、偷拍就偷拍，就算不起訴，偷拍也是事實吧、性侵高中生、抵制強姦犯」等，他認為自己並沒有性侵男網友或偷拍，因此對14名網友提告，檢方認為，炎確有製造與少年未成年電子訊號等行為，所以網友說他對高中生或未成年犯案，以及傳播、散布私密影像並未虛構事實。

至於性侵部分，檢方認為，炎在該案罪嫌不足，與男網紅提告完全出於憑空捏造，是不相同的概念，況炎有供述前後不一，雖否認犯行，不能僅以未經起訴，就認為這些網友的留言，是虛構事實；另外，男網紅曾召開記者會，炎突然闖入對他鞠躬道歉，可見他是否有無對男網友性侵偷拍，是公共議題及公眾事務，為各界密切關心，屬可受公評之事。

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