旺福貝斯手淚憶父親 釣出華航空姐：最心碎的一天

旺福推機（右）以為父親謝世謙只是小感冒，沒想到卻天人永隔。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕華航董事長謝世謙昨（16日）傳出驟逝消息，享壽73歲，他的女兒是知名樂團旺福的貝斯手「推機」謝謹如，女婿則是旺福主唱兼吉他手小民，昨晚推機發文追憶父親，感傷談到前晚回娘家接回小孩，原以為父親只是小感冒，沒想到卻天人永隔。

旺福經紀人也在社群發文「我們敬愛的推機爸爸去當天使了」，為了不打擾家屬，不會對外回應細節。推機則在社群分享她和小民的一對兒女和外公開心相處的照片，溫馨畫面只能成追憶。

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華航董事長謝世謙（中）驟逝，和外孫及外孫女開心相處的畫面只能成追憶。（翻攝自IG）

11年前小民和推機結婚的影片中還能看到推機小時候和父親的多張合照，別人小時候聽的是偶像團體歌曲，但推機跟著爸爸聽的是美國歌手Prince唱的《紫雨》。

推機婚禮影片曾出現父親年輕時帥氣照片。（翻攝自YouTube）

推機婚禮影片出現小時候和爸爸出遊照片。（翻攝自YouTube）

昨晚看到推機發文談到父親過去為華航在工作崗位上「發電燃燒到最後一刻」，不少華航的空姐和員工紛紛留言：「全華航人最心碎的一天！」很多華航人都提到謝世謙很照顧員工，也是很棒的領導者，也有人留言：「謝謝董事長，祝您順飛！」另有華航工會員工稱謝世謙是對工會最友善的董事長，也請推機節哀。

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